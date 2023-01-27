كوبتسا يفقد موقعه في الفورمولا واحد مع انتقال أورلن إلى ألفا تاوري

لكنّ الفريق السويسري ساوبر المتسابق بعلامة ألفا روميو حصل على راعٍ رئيسي جديد.

وكانت أورلن قد دخلت الفورمولا واحد عندما كان كوبتسا يتسابق لصالح ويليامز في 2019، وانتقلت إلى ألفا روميو في العام التالي. وفي ظلّ عدم وجود مقعد تسابقٍ متاحٍ لكوبتسا فقد استلم دور السائق الاحتياطي وشارك في بعض حصص التجارب الحرّة.

وحصل البولندي على فرصة التسابق في هولندا وإيطاليا في 2021 بعد إصابة كيمي رايكونن بفيروس كورونا.

وكانت الشائعات بشأن مغادرة أورلن قد انطلقت قبل نهاية الموسم المنقضي، حيث أشار البعض حينها إلى أنّ الحظيرة السويسريّة حصلت بالفعل على راعٍ رئيسي.

لكنّ أورلن اختارت الآن الانتقال إلى ألفا تاوري لتكون راعيًا أساسيًا. وكان كوبتسا قد فكّ ارتباطه بألفا روميو في نهاية الموسم المنقضي، ويُتفهّم بأنّه لن يحصل على فرصة لقيادة سيارة ألفا تاوري، وهو ما يعني أنّ ظهوره في التجارب الحرّة لجائزة أبوظبي الكبرى العام الماضي سيكون الأخير له في الفورمولا واحد.