كوبتسا يعود خلف مقود ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون

انضمّ كوبتسا الفائز بسباق فورمولا واحد إلى صفوف ألفا روميو كسائق اختبار واحتياطي لموسم 2020 بعد عودته الكاملة إلى البطولة مع ويليامز العام الماضي.

وقد شارك البولندي في التجارب الحرة الافتتاحية لجائزة ستيريا الكبرى وكذلك في جائزة المجر الشهر الماضي ضمن دوره مع الفريق.

وأعلنت ألفا روميو بأنّ كوبتسا سيحصل على مزيد من الوقت داخل قمرة القيادة نهاية هذا الأسبوع عندما يشارك في التجارب الحرّة الأولى مكان سائق الفريق الأساسي أنطونيو جيوفينازي.

وتعقيبًا على ذلك قال كوبتسا: "أنا سعيد بالعودة خلف مقود السيارة خلال ذلك القسم المبكر والمزدحم من الموسم. قيادة سيارة فورمولا واحد أمر مميز دومًا، لكنّه يكون مميزًا على نحوٍ أكبر على حلبة مثل سيلفرستون".

وأضاف: "تملك هذه الحلبة تاريخًا زاخرًا، كما أنّها تختبر كلًا من السائق والسيارة. إنّها إحدى أعظم الحلبات في رياضة السيارات والقيادة حولها، حتى من دون جماهير، تمنحك ضجّة كبيرة. مع ذلك، فإنّ تركيزي الأساسي سينصب على مساعدة الفريق على تطوير السيارة".

من جهته، علّق فريدريك فاسور مدير الفريق على ذلك قائلًا: "أنا مسرور برؤية روبرت يعود إلى السيارة نهاية هذا الأسبوع. فلطالما كانت بياناته ضمن أعلى مستوى من الجودة خلال مشاركاته السابقة، وعمله قيّم للغاية بالنسبة للفريق، سواء خلال تواجده على السيارة أو ضمن اجتماعات المهندسين".

وأكمل: "روبرت يعرف حلبة سيلفرستون عن ظهر قلب، حيث أثق في أنّه سيساعدنا على تحقيق خطوة للأمام مع تقدّم الموسم".

هذا وتأتي مشاركة كوبتسا مع ألفا روميو بعد أسبوع من مشاركته الأولى في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" مع "بي ام دبليو" في سبا، حيث سجّل المركز الـ 14 في كلا السباقين خلال تلك الجولة.