فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
الحدث التالي خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث التالي خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كوبتسا يعود خلف مقود ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون

المشاركات
التعليقات
كوبتسا يعود خلف مقود ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون
05-08-2020

سيسجّل روبرت كوبتسا ظهوره الثالث في التجارب الحرّة للفورمولا واحد هذا الموسم من خلال مشاركته في الحصّة الأولى مع ألفا روميو ضمن جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى على حلبة سيلفرستون نهاية هذا الأسبوع.

انضمّ كوبتسا الفائز بسباق فورمولا واحد إلى صفوف ألفا روميو كسائق اختبار واحتياطي لموسم 2020 بعد عودته الكاملة إلى البطولة مع ويليامز العام الماضي.

وقد شارك البولندي في التجارب الحرة الافتتاحية لجائزة ستيريا الكبرى وكذلك في جائزة المجر الشهر الماضي ضمن دوره مع الفريق.

اقرأ أيضاً:

وأعلنت ألفا روميو بأنّ كوبتسا سيحصل على مزيد من الوقت داخل قمرة القيادة نهاية هذا الأسبوع عندما يشارك في التجارب الحرّة الأولى مكان سائق الفريق الأساسي أنطونيو جيوفينازي.

وتعقيبًا على ذلك قال كوبتسا: "أنا سعيد بالعودة خلف مقود السيارة خلال ذلك القسم المبكر والمزدحم من الموسم. قيادة سيارة فورمولا واحد أمر مميز دومًا، لكنّه يكون مميزًا على نحوٍ أكبر على حلبة مثل سيلفرستون".

وأضاف: "تملك هذه الحلبة تاريخًا زاخرًا، كما أنّها تختبر كلًا من السائق والسيارة. إنّها إحدى أعظم الحلبات في رياضة السيارات والقيادة حولها، حتى من دون جماهير، تمنحك ضجّة كبيرة. مع ذلك، فإنّ تركيزي الأساسي سينصب على مساعدة الفريق على تطوير السيارة".

من جهته، علّق فريدريك فاسور مدير الفريق على ذلك قائلًا: "أنا مسرور برؤية روبرت يعود إلى السيارة نهاية هذا الأسبوع. فلطالما كانت بياناته ضمن أعلى مستوى من الجودة خلال مشاركاته السابقة، وعمله قيّم للغاية بالنسبة للفريق، سواء خلال تواجده على السيارة أو ضمن اجتماعات المهندسين".

وأكمل: "روبرت يعرف حلبة سيلفرستون عن ظهر قلب، حيث أثق في أنّه سيساعدنا على تحقيق خطوة للأمام مع تقدّم الموسم".

اقرأ أيضاً:

هذا وتأتي مشاركة كوبتسا مع ألفا روميو بعد أسبوع من مشاركته الأولى في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" مع "بي ام دبليو" في سبا، حيث سجّل المركز الـ 14 في كلا السباقين خلال تلك الجولة.

تركيب حفف جانبية جديدة على مسار سيلفرستون إثر مخاوف تضرر الإطارات

المقال السابق

تركيب حفف جانبية جديدة على مسار سيلفرستون إثر مخاوف تضرر الإطارات
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

بيريللي: الإطارات الألين لن تكون في خطر خلال سباق سيلفرستون الثاني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي: الإطارات الألين لن تكون في خطر خلال سباق سيلفرستون الثاني

براون: مكلارين تجاوزت "المحنة" الصعبة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براون: مكلارين تجاوزت "المحنة" الصعبة

ريسينغ بوينت: ما ظهر حتى الآن مجرد "لمحات" من قدرات سيارة "آر بي20"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت: ما ظهر حتى الآن مجرد "لمحات" من قدرات سيارة "آر بي20"

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

مكلارين لم تحصل على تحذير بشأن "الموت المفاجئ" لإطار ساينز في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين لم تحصل على تحذير بشأن "الموت المفاجئ" لإطار ساينز في سيلفرستون

تغييرات فيراري الأخيرة تسمح لبينوتو بالابتعاد عن دوره التقنيّ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تغييرات فيراري الأخيرة تسمح لبينوتو بالابتعاد عن دوره التقنيّ

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون

أحدث الأخبار

كوبتسا يعود خلف مقود ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
57د

كوبتسا يعود خلف مقود ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون

تركيب حفف جانبية جديدة على مسار سيلفرستون إثر مخاوف تضرر الإطارات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تركيب حفف جانبية جديدة على مسار سيلفرستون إثر مخاوف تضرر الإطارات

بيريللي: الإطارات الألين لن تكون في خطر خلال سباق سيلفرستون الثاني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي: الإطارات الألين لن تكون في خطر خلال سباق سيلفرستون الثاني

براون: مكلارين تجاوزت "المحنة" الصعبة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براون: مكلارين تجاوزت "المحنة" الصعبة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريللي: الإطارات الألين لن تكون في خطر خلال سباق سيلفرستون الثاني

2
فورمولا 1

براون: مكلارين تجاوزت "المحنة" الصعبة

3
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: ما ظهر حتى الآن مجرد "لمحات" من قدرات سيارة "آر بي20"

4
فورمولا 1

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

5
فورمولا 1

مكلارين لم تحصل على تحذير بشأن "الموت المفاجئ" لإطار ساينز في سيلفرستون

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما 09:04
فورمولا 1

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أحدث الأخبار

كوبتسا يعود خلف مقود ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون
فورمولا 1

كوبتسا يعود خلف مقود ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون

تركيب حفف جانبية جديدة على مسار سيلفرستون إثر مخاوف تضرر الإطارات
فورمولا 1

تركيب حفف جانبية جديدة على مسار سيلفرستون إثر مخاوف تضرر الإطارات

بيريللي: الإطارات الألين لن تكون في خطر خلال سباق سيلفرستون الثاني
فورمولا 1

بيريللي: الإطارات الألين لن تكون في خطر خلال سباق سيلفرستون الثاني

براون: مكلارين تجاوزت "المحنة" الصعبة
فورمولا 1

براون: مكلارين تجاوزت "المحنة" الصعبة

بيريللي: عدد اللفّات الكبير والقوى العالية أدّت إلى ثقوب الإطارات في سيلفرستون
فورمولا 1

بيريللي: عدد اللفّات الكبير والقوى العالية أدّت إلى ثقوب الإطارات في سيلفرستون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.