فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / أخبار عاجلة

كوبتسا "لم يكن بمقدوره فعل شيء" في واقعته مع فيرشتابن في سباق البرازيل

المشاركات
التعليقات
كوبتسا "لم يكن بمقدوره فعل شيء" في واقعته مع فيرشتابن في سباق البرازيل
18-11-2019

وجّه روبرت كوبتسا اعتذارًا لماكس فيرشتابن على إثر الوقوف في طريقه بينما كان الهولندي يغادر خطّ الحظائر خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى، لكنّه قال بأنّه لم يُدرك مدى قُرب غريمه من فريق ريد بُل.

كان فيرشتابن قد أنهى لتوّه وقفة صيانته الأولى على حلبة إنترلاغوس لكن تعيّن عليه الكبح مع اقترابه من نهاية خط الحظائر عندما تمّ تسريح كوبتسا من مرآب ويليامز في طريق سائق ريد بُل.

وبالحديث عقب السباق، أوضح كوبتسا أنّه لم يُدرك وجود فيرشتابن هناك ويتفهّم تمامًا مدى الإحباط الذي شعر به الهولندي.

اقرأ أيضاً:

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان قد رأى منافسه، قال كوبتسا: "لا. عندما سمعت عن ذلك كان الوقت متأخّرًأ بالفعل".

وأضاف: "إنّه أمر مؤسف كوني أعلم ما يعنيه ذلك عندما تنافس في المقدّمة. كنت أنافس في المقدّمة في بعض الأحيان ولم يكن هذا ما ينبغي أن يحدث، ولا سيّما عندما نكون (ويليامز) ننافس فقط أنفسنا".

وتابع: "لذلك نعم أعتذر منه، لكن لم يكن بمقدوري القيام بأيّ شيء ولم أكن مدركًا بالأساس لقدومه".

وتلقّى كوبتسا عقوبة 5 ثوانٍ ونقطتي عقوبة على رخصته على إثر التسريح غير الآمن.

وقال فيرشتابن من جانبه أنّه اضطرّ للإبطاء كثيرًا من أجل تفادي الاصطدام بالبولندي إلى حدّ أنّ نظام منع توقّف المحرّك كاد أن يتفعّل.

"ما حدث لم يكن جيّدًا، في الواقع قمت بوقفة الصيانة وخرجت وكذلك روبرت خرج في ذات الوقت وكاد أن يتسبب في انسحابي من السباق" قال الهولندي.

وأكمل: "اضطررت للكبح هناك وكاد نظام منع توقّف المحرّك أن يتفعّل، لذا نعم كان الوضع وشيكًا للغاية".

المقال التالي
فيا: هاميلتون اختار عدم الدفاع عن نفسه أمام الحكام في البرازيل

المقال السابق

فيا: هاميلتون اختار عدم الدفاع عن نفسه أمام الحكام في البرازيل

المقال التالي

تحليل السباق: كيف دفعت ريد بُل غريمتها مرسيدس لارتكاب الأخطاء في البرازيل؟

تحليل السباق: كيف دفعت ريد بُل غريمتها مرسيدس لارتكاب الأخطاء في البرازيل؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرازيل الكبرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى

2
فورمولا 1

بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم

3
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

4
فورمولا 1

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.