كوبتسا "لم يكن بمقدوره فعل شيء" في واقعته مع فيرشتابن في سباق البرازيل

كان فيرشتابن قد أنهى لتوّه وقفة صيانته الأولى على حلبة إنترلاغوس لكن تعيّن عليه الكبح مع اقترابه من نهاية خط الحظائر عندما تمّ تسريح كوبتسا من مرآب ويليامز في طريق سائق ريد بُل.

وبالحديث عقب السباق، أوضح كوبتسا أنّه لم يُدرك وجود فيرشتابن هناك ويتفهّم تمامًا مدى الإحباط الذي شعر به الهولندي.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان قد رأى منافسه، قال كوبتسا: "لا. عندما سمعت عن ذلك كان الوقت متأخّرًأ بالفعل".

وأضاف: "إنّه أمر مؤسف كوني أعلم ما يعنيه ذلك عندما تنافس في المقدّمة. كنت أنافس في المقدّمة في بعض الأحيان ولم يكن هذا ما ينبغي أن يحدث، ولا سيّما عندما نكون (ويليامز) ننافس فقط أنفسنا".

وتابع: "لذلك نعم أعتذر منه، لكن لم يكن بمقدوري القيام بأيّ شيء ولم أكن مدركًا بالأساس لقدومه".

وتلقّى كوبتسا عقوبة 5 ثوانٍ ونقطتي عقوبة على رخصته على إثر التسريح غير الآمن.

وقال فيرشتابن من جانبه أنّه اضطرّ للإبطاء كثيرًا من أجل تفادي الاصطدام بالبولندي إلى حدّ أنّ نظام منع توقّف المحرّك كاد أن يتفعّل.

"ما حدث لم يكن جيّدًا، في الواقع قمت بوقفة الصيانة وخرجت وكذلك روبرت خرج في ذات الوقت وكاد أن يتسبب في انسحابي من السباق" قال الهولندي.

وأكمل: "اضطررت للكبح هناك وكاد نظام منع توقّف المحرّك أن يتفعّل، لذا نعم كان الوضع وشيكًا للغاية".