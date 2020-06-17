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كوبتسا "يضحك" على اعتقاده السابق بأن موسم 2020 سيكون مزدحماً

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كوبتسا "يضحك" على اعتقاده السابق بأن موسم 2020 سيكون مزدحماً
من قبل:
17-06-2020

كشف روبرت كوبتسا بأنه "كاد يضحك" على اعتقاده السابق بأن موسم 2020 سيكون مزدحماً للغاية بالنسبة له، ما بين المشاركة في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" والفورمولا واحد، قبل أن تضرب جائحة "كوفيد-19" العالم بأسره.

بعد خسارة مقعده مع ويليامز الموسم الماضي، أمّن الفائز بسباق واحد في الفورمولا واحد مقعداً له في "دي تي أم" لموسم 2020 مع فريق "إيه آر تي" وسيارة "بي أم دبليو أم4".

وكان البولندي قد انضم إلى فريق ألفا روميو كسائق احتياطيّ للتشكيلة الحالية المكونة من كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي، حيث قاد السيارة خلال التجارب الشتوية في برشلونة.

وكان كوبتسا يتوقع جدول عمل مزدحم للغاية في 2020 ما بين واجباته في البطولتين.

حيث قال: "كان من المفترض أن يكون موسماً صعباً ومزدحماً في العمل بين البطولتين: السائق الاحتياطي مع بعض حصص التجارب الحرة لصالح ألفا روميو، وكذلك موسم كامل في ’دي تي أم’ مع فريق ’أورلين إيه آر تي’".

وأكمل: "في مرحلة ما كنت أنظر إلى جدول عملي وأفكر: ’كلا، هذا كثير للغاية’. كانت هناك أشهر لم أكن لأتمكن من العودة إلى منزلي حتى ليومين فقط".

وتابع: "كانت هناك فترات سأضطر فيها للمشاركة في 11 جولة بشكل متتالٍ، ومن ثم يأتي بعدها أسبوع عطلة واحد، ومن ثمّ أربع أو خمس جولات أخرى متتالية".

واسترسل: "لذا أنا أكاد أضحك الآن على ما كنتُ أعتقده في السابق!".

واستكمل: "الحقيقة أننا جميعنا نودّ العودة للسباقات. لكن علينا أقلمة حياتنا مع الأوضاع المتغيرة التي ستتحسن لاحقاً".

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من جهة أخرى، يرى كوبتسا أنه وبالرغم من رغبته الكبيرة بالعودة إلى السباقات، لكن من المهم للغاية اتخاذ كامل الاحتياطات الضرورية لضمان سلامة الجميع.

فقال: "علينا التفاعل مع الوضع المتغير، اتخاذ كامل الاحتياطات الضرورية لخفض المخاطر".

وتابع: "إنه وضع حرج لأننا جميعنا نود المنافسة، وأعتقد أن جميع المتابعين يودون رؤيتنا على الحلبة كذلك".

واستكمل: "لكن بالمقابل، لا يمكننا المخاطرة لأنه وكما رأينا، فإن الوضع جديّ للغاية. نحن نواجه خصماً قوياً للغاية".

واختتم: "لا أحد يعلم ما سيحصل خلال الأسابيع المقبلة".

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الكاتب خلدون يونس

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