كوبتسا يُشارك في التجارب الحرّة مع ألفا روميو في البحرين

سيجلس كوبتسا خلف مقود السيارة الخاصة بكيمي رايكونن في التجارب الأولى غدًا الجمعة.

وسبق للبولنديّ المشاركة في ثلاث حصص تجارب سابقة مع الفريق هذا الموسم بعد انضمامه إليه مطلع العام الجاري كسائق احتياطي.

وقال كوبتسا: "أنا سعيدٌ جدًا بالعودة إلى القيادة للمرّة الأولى إلى أغسطس".

وأضاف: "يبدو وقتًا طويلًا منذ ذلك الحين، لكنّ موسمي كان مزدحمًا بالعمل على جهاز المحاكاة في المصنع وبرنامجي في بطولة دي تي ام، لذا شعرت بأنّ الوقت مرّ سريعًا".

وأردف: "مع انتهاء موسمي في الدي تي ام، فإنّني حريصٌ الآن على العودة إلى ألفا روميو بشكلٍ كامل: لا يزال هناك الكثير للقتال من أجله، وأنا واثقٌ من أنّ عملي سيُقدّم مساهمة إيجابيّة في جهود الفريق".

من جانبه قال فردريك فاسور مدير الفريق: "نحن سعداء برؤية روبرت يعود إلى السيارة في حصّة التجارب الحرّة الأولى".

وأضاف: "مساهمته مع الفريق كانت مهمّة جدًا هذا الموسم وأن نكون قادرين على استغلال خبرته ومهاراته هنا في البحرين، وسيُساعد ذلك الفريق ضمن دربه في التحسّن".

وسيعود رايكونن إلى الجلوس خلف مقود سيارته في بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.