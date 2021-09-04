كوبتسا يتجه للمشاركة في سباق هولندا بعد إصابة رايكونن بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" صباح اليوم السبت قبيل التجارب الحرة الثالثة لجولة هولندا، أن نتائج فحوصات رايكونن جاءت إيجابية، ما يعني عدم قدرته على المشاركة في بقية مجريات الجولة.

حيث جاء في بيان "فيا" أن "نتائج الفحوصات جاءت إيجابية للسائق كيمي رايكونن".

وأكمل البيان: "وفقاً لبروتوكولات كورونا، فإنه لن يشارك في بقية مجريات الجولة".

أما فريق ألفا روميو فقد أشار إلى أنّ رايكونن لا يعاني من أية أعراض وأنه بحال معنوية جيدة.

نتيجة لذلك، سيشارك كوبتسا السائق الاحتياطي لدى الفريق بديلاً عن الفنلندي الذي كان قد أعلن مؤخراً اعتزاله مع نهاية الموسم الجاري.

وأحرز كوبتسا الفوز بسباق واحد في الفترة الأولى من مسيرته التي امتدت بين موسمي 2006 و2010، قبل تعرضه لحادثة الراليات التي كادت تودي بحياته.

وبسبب عواقبها بقي خارج السباقات حتى عودته في 2019 مع ويليامز إلى جانب جورج راسل، قبل أن ينتقل ليشغل دور السائق الاحتياطي مع ألفا روميو بدءاً من 2010.

وسيحظى البولندي بساعة من التجارب الحرة الثالثة اليوم، قبل التصفيات.