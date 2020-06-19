كوبتسا ما يزال نادمًا على إضاعة فرصة المنافسة على اللقب في 2008

اقتنص كوبتسا صدارة ترتيب السائقين للمرّة الأولى بعد تسجيل أولى انتصاراته من بوابة سباق كندا 2008، حيث كان متقدمًا بفارق نقطتين فقط بحلول منتصف الموسم.

لكن وبعدما آثرت "بي ام دبليو" نقل تركيزها على سيارتها لموسم 2009 وتقديم نظام "كيرز"، عانى أداء سيارتها لموسم 2008 في الوقت الذي تقدمت فيه مكلارين وفيراري مع تحديثاتهما.

نتيجة لذلك، تمكّن كوبتسا من تسجيل ثلاث منصّات تتويج فقط في النصف الثاني من الموسم، ليتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب بفارق 32 نقطة خلف بطل العالم لهذا الموسم لويس هاميلتون.

في المقابل، انتهى الأمر بفريقه بالانسحاب من الفورمولا واحد نهاية موسم 2009، وذلك بعد فشل نظام تبريده الهوائي "كيرز".

وقال كوبتسا في 2008 أنّه ظن بأنه كان من الخطأ التخلّي عن تطوير سيارة ذلك الموسم، كما أنّه لم يغيّر رأيه في ذلك حتّى وقتنا هذا.

فقال: "ما زلت مقتنعًا بذات الرأي الذي كنت عليه قبل 12 عامًا، حيث أنّني نهاية المطاف كنت جزءًا من ذلك الفريق، وكنت ضمن ذات الوضع حيث كنت أشعر بأن تلك ربما فرصتنا الوحيدة للمنافسة على البطولة".

وأضاف: "لم نمتلك السيارة الأسرع، وتلك حقيقة. حيث أنّ السيارة الأسرع عادة هي التي تفوز بالبطولة، ولكن ليس دومًا".

وتابع: "ولسبب ما - سواء كان أخطاء الآخرين أو القيام بعمل أفضل في بداية الموسم - ومن دون أسرع سيارة، كنا ما نزال في صدارة البطولة".

وأردف: "لكن عليك استغلال هذه الفرص، كونك لا تعلم مطلقًا إذا كنت ستحظى بفرصة ثانية. لقد قابلت بعض الميكانيكيين بعد 10 سنوات - والذين كانوا متواجدين حينها - وجميعهم تشاركوا معي في وجهة نظري، ويشعرون ببعض الندم، حيث أنّنا في النهاية لم نحصل على فرصة أخرى".

واختتم: "ما يزال يعتريني بعض الندم حيال ذلك، لكنني أشعر أيضًا بأنّني كنت محظوظًا بتواجدي في ذلك الوضع، حيث كان هنالك العديد من السائقين الموهوبين الذين لم يحصلوا على مثل تلك الفرصة".