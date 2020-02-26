كوبتسا في صدارة اليوم الأوّل من تجارب برشلونة الثانية أمام فيرشتابن

سار اليوم على نحوٍ سلسٍ في معظمه بالنسبة لأغلب الفرق والسائقين، بالرغم من رفع العلم الأحمر في ثلاث مناسبات جاءت اثنتان منهم خلال الفترة الصباحيّة.

وكانت الأولى إثر خروج سيباستيان فيتيل بشكلٍ طفيفٍ عن المسار وانزلاق سيارته، بالرغم من أنّه تمكّن من الإبقاء عليها بعيدًا عن الجدران ونجى من التعرّض لحادثٍ كان ليؤثّر بشكلٍ سلبي على برنامج فريقه فيراري.

أمّا العلم الأحمر الثاني فقد جاء نتيجة عطلٍ في سيارة ويليامز التي يقودها نيكولاس لاتيفي، حيث قالت الحظيرة البريطانيّة أنّها مشكلة في المحرّك تطلّبت تغييره بآخر جديد كي يتمكّن جورج راسل من المشاركة في فترة ما بعد الظهر، لتكون هذه المشكلة الثانية لمحرّكات مرسيدس في تجارب هذا العام.

ويبدو أنّ الصانع الألماني مرسيدس لم يكن الوحيد الذي عانى من مشاكل في المحرّك هذا اليوم، إذ بقي أليكسندر ألبون سائق ريد بُل هوندا حبيس المرآب لفترة طويلة هذا الصباح، واقتصر على 29 لفّة.

وحاولت الفرق التركيز على بعض الطلعات لاختبار الأداء، وهو ما انعكس عبر سرعات عالية نسبيًا بالمقارنة مع التجارب الأولى.

ونجح زمن روبرت كوبتسا من الفترة الصباحيّة البالغ 1:16.942 دقيقة في الصمود في الصدارة، بالرغم من أنّ ماكس فيرشتابن تمكّن من الاقتراب منه في الساعة الأخيرة من اليوم عندما سجّل 1:17.347 دقيقة على إطارات "سي2"، كما كان الهولندي قادرًا على تعويض ما خسره الفريق صباحًا بإكماله لأكثر من 80 لفّة.

لكنّ الهولندي ودانييل كفيات تسبّبا في رفع العلم الأخير في آخر دقيقتين من اليوم بعد أن توقّفت سيارتاهما على المسار بشكلٍ شبه متزامن، حيث يبدو أنّ ريد بُل عانت من مشكلة في المحرّك كون صوته لم يكن جيّدًا قبل توقّفه.

وذهب المركز الثالث إلى المكسيكي سيرجيو بيريز الذي يقود سيارة ريسينغ بوينت ونجح في رفع غلّة الفريق إلى أكثر من 125 لفّة بعد أن استلم السيارة من زميله لانس سترول الذي قادها صباحًا.

وحلّ ثنائيّ ألفا توري دانييل كفيات وبيير غاسلي في المركزين الرابع والخامس على التوالي أمام ألبون، ولم تفصل بين ثلاثتهم سوى 0.094 ثانية.

وقدّم لويس هاميلتون أداء جيّدًا في الصباح مُكملًا 89 لفّة، كما حقّق توقيتًا وقدره 1:17.562 دقيقة في ظلّ تركيز مرسيدس على المسافات الطويلة، وتقدّم على زميله بوتاس الذي قطع مسافات مماثلة وحلّ تاسعًا بينما توسّطهما سترول.

وذهب المركز العاشر إلى فيتيل الذي حقّق 1:18.113 دقيقة، حيث من المنتظر أن يُجري الألماني غدًا محاكاة للتصفيات في الفترة الصباحيّة، ومن ثمّ محاكاة للسباق في فترة ما بعد الظهر، ليكشف أخيرًا عن أداء سيارة "اس.اف1000" الحقيقيّ.

وتقدّم الألماني على دانيال ريكاردو وكارلوس ساينز الإبن، بينما تواجد شارل لوكلير في المركز الـ 13 وتمكّن من دفع فيراري رفقة فيتيل إلى أكثر من 160 لفّة لهذا اليوم.

نتيجة اليوم: