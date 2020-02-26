كوبتسا في صدارة الحصة الصباحية لليوم الافتتاحي من تجارب برشلونة الشتوية الثانية

سجل كوبتسا دقيقة و16.942 ثانية على إطارات "سي5"، أكثر إطارات بيريللي ليونة لهذا الموسم، بينما أنهى بيير غاسلي الحصة ثانياً بفارق 0.598 ثانية مع إطارات "سي4".

وكان كارلوس ساينز سائق مكلارين أول الخارجين في الصدارة الصباحية مع انطلاق الحصة الساعة التاسعة صباحاً.

وتناوب لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل سائقا مرسيدس وفيراري على الصدارة في البداية حتى الساعة الأولى.

وجلبت بيريللي نوعية جديدة من الإطارات كي تتمكن من جمع البيانات قبل جولة زاندفورت التي ستعود إلى الروزنامة هذا الموسم.

خفّض هاميلتون وفيتيل من الأزمنة مع ومرور 90 دقيقة من عمر الحصة قبل أن يتقدم لانس سترول سائق ريسينغ بوينت إلى الصدارة مع إطارات "سي3".

بعدها تسبب فيتيل في أول علم أحمر عندما خرج عن المسار في المنعطف الثامن وخسر السيطرة على سيارته التي خرجت إلى المنطقة الحصوية.

وحالما تم استئناف الحصة، استعاد هاميلتون الصدارة مع إطارات "سي2".

نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز تسبب بالعلم الأحمر الثاني حين توقفت سيارته على المسار بسبب مشكلة في المحرك.

وحالما تم إخراجها، خرج أليكسندر ألبون سائق ريد بُل إلى المسار للمرة الأولى بعد لفته الأولى في بداية الحصة.

ووضع كوبتسا إطارات "سي5" وخرج ليسجل أسرع الأزمنة قبل 40 دقيقة من النهاية.

حسّن هاميلتون زمنه ليحتل المركز الثاني قبل أن يأخذه منه ألبون مع بقاء 15 دقيقة فقط، لكن غاسلي حسن بدوره من زمنه لينهي الحصة ثانياً خلف كوبتسا.

أما المركز الخامس فاحتله سترول أمام فيتيل.

وحقق دانيال ريكاردو المركز السابع مع رينو أمام ساينز (مكلارين) ولاتيفي(ويليامز)، بينما أكمل رومان غروجان ترتيب المراكز لصالح هاس.