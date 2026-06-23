كوبتسا: ضياع فرصة قيادة لصالح فيراري في الفورمولا 1 كان "جرحًا ظل ينزف بداخلي"

في 6 فبراير 2011، كان كوبتسا يشارك في رالي روندي دي أندورا كجزء من أنشطته خارج الفورمولا 1 عندما تعرض لحادث خطير تسبب له بإصابات دائمة في ذراعه اليمنى وساقه.

ولم يضطر سائق رينو إلى التخلي عن موسم الفورمولا 1 ذلك فحسب، بل إن ما لم يكن معروفًا آنذاك أنه كان قد وقع بالفعل عقدًا مع فيراري لموسم 2012.

لكن الصفقة انهارت بسبب حادث الراليات، إذ ابتعد عن السباقات لمدة عام ونصف، واستغرق الأمر ست سنوات كاملة قبل أن يعود مجددًا إلى قيادة سيارة فورمولا 1.

ومع ذلك، عاد كوبتسا للمشاركة في بطولة العالم في عام 2019 ولفترة وجيزة في 2021، والأهم من ذلك أنه انتقل إلى سباقات التحمل في العام نفسه، قبل أن يحقق الفوز بسباق لومان 24 ساعة عام 2025 مع فريق إيه إف كورسي الخاص على متن سيارة فيراري "499بي"، إلى جانب فيل هانسون ويي ييفي.

وخلال إجابته عن أسئلة قراء أوتوسبورت قبل نسخة 2026 من سباق التحمل الفرنسي الشهير، سُئل كوبتسا عن شعوره بالفوز في لومان كسائق يقود سيارة فيراري، في ظل عدم تحقق عقده السابق مع فيراري في الفورمولا 1.

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حيث أجاب السائق البولندي قائلًا: "علينا أن نوضح شيئًا، لأنني في النهاية لست سائق فيراري، أنا أتسابق خلف مقود سيارة فيراري 499بي، لكنني سائق لدى إيه إف كورسي".

وأضاف: "الأمر مختلف قليلًا بالطبع، ومن المستحيل مقارنة ذلك بتلك الأيام التي كنت فيها في طريقي لأن أصبح سائقًا لفيراري في الفورمولا 1. ليس انتقاصًا من فئة الهايبركار، لكن عندما تكون في الفورمولا 1، أعتقد أنه كسائق محترف كان لدي دائمًا هدفان، الأول أن أصبح بطلًا للعالم يومًا ما أو أحصل على فرصة للمنافسة على اللقب، والثاني أن أصبح سائقًا لفيراري في الفورمولا 1".

وتابع: "لم أحقق أيًا منهما، كنت في طريقي لأن أصبح سائقًا لفيراري في الفورمولا 1، لكن للأسف الحادث منع حدوث ذلك. بالتأكيد لا يمكن مقارنة الأمرين، لكن يجب أن أقول إن أحد الأسباب التي دفعتني في نهاية 2023 إلى اتخاذ قرار القيادة مع إيه إف كورسي هو أنه في إجابات سابقة قلت إنني تجاوزت كل الذكريات السيئة المرتبطة بحادثي، لكن أحد الأمور التي كانت لا تزال تزعزع استقراري أو تجعل الجرح لا يزال ينزف قليلًا، هو أن أحد أكبر أسباب الندم لدي كان أنني لم أتمكن أبدًا من الجلوس خلف مقود سيارة فيراري في الفورمولا 1".

وأكمل: "بالطبع هناك أسباب تقنية، لكن أحد الأسباب التي جعلتني أقول: نعم، سأسلك هذا الطريق مع إيه إف كورسي هو أنني شعرت بأنه ربما في المستقبل إذا لم أفعل ذلك فسأندم لأنني حصلت على فرصة لقيادة سيارة فيراري في فئة الهايبركار ولم أستغلها".

واختتم: "لذلك كان هذا أحد الجوانب العاطفية أكثر من أي جانب تقني. ربما لن يكون لديك هذا النوع من التفكير، لكن لأن ذلك الجرح ظل ينزف بداخلي لسنوات عديدة، كانت هذه هي طريقتي في التفكير".

ويبلغ كوبتسا الآن 41 عامًا، وقد أنهى سباق لومان 24 ساعة 2026 في المركز السابع إلى جانب زميليه، بينما لا تزال منصة التتويج بعيدة عنهما هذا الموسم في بطولة العالم للتحمل التي تشهد منافسة شديدة، رغم الجدل المستمر حول سرية نظام موازنة الأداء.