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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى / أخبار عاجلة

كوبتسا سيقود مكان رايكونن مع ألفا روميو في التجارب الحرّة الأولى في المجر

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كوبتسا سيقود مكان رايكونن مع ألفا روميو في التجارب الحرّة الأولى في المجر
15-07-2020

يتّجه روبرت كوبتسا لخوض حصّة أخرى من التجارب الحرّة لصالح ألفا روميو عندما سيقود سيارة كيمي رايكونن في جائزة المجر الكبرى يوم الجمعة المُقبل.

سيقود البولندي، الذي خاض أوّل سباق له  في الفورمولا واحد مع "بي ام دبليو ساوبر" على حلبة هنغارورينغ في 2006، سيارة ألفا روميو "سي39" على ذات الحلبة ضمن أولى حصص التجارب الحرّة في المجر.

وسبق وقاد كوبتسا سيارة أنطونيو جيوفينازي نهاية الأسبوع الماضي في النمسا في التجارب الحرّة الأولى كذلك، لكنّ الغياب عن تلك الحصّة لم يكن مكلّفًا للإيطالي بذات القدر الذي سيكون عليه بالنسبة لرايكونن، حيث حظي جيوفينازي بأفضليّة خوض كامل نهاية الأسبوع السابقة على ذات الحلبة.

وقد شدّد فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو على أنّ كوبتسا يلعب دورًا مهمًا في عملية تطوير وتحسين السيارة.

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فقال: "تطوير سيارة سي39 سريعًا وبكفاءة عالية يمثّل أحد أهم جوانب المنافسة ضمن معركة الوسط. حيث أنّ روبرت واحد من دعائم الفريق الأساسية في هذا الجانب".

وأضاف: "لقد قام بعمل جيّد في النمسا الأسبوع الماضي، إذ أنني سعيد بتواجده على السيارة مرة أخرى. لا سيّما وأنّ البيانات التي قدمها لمهندسينا كانت قيّمة بالفعل. لكن ما يزال أمامنا الكثير من العمل، حيث أنّ وجود ثلاثة سائقين رائعين نتلقى المعلومات منهم يمثّل أفضلية كبيرة".

من جهته علّق كوبتسا على تلك الخطوة قائلًا: "قيادة إحدى هذه السيارات هو أمر رائع دومًا، وعليه لا أطيق الانتظار لخوض التجارب يوم الجمعة. بخلاف هذه المشاعر، لا يُمكننا أن نغفل مدى أهمية تطوير السيارة، ولا سيّما خلال هذا الموسم المضغوط".

وأكمل: "الفريق بحاجة إلى بيانات ومعلومات، حيث أنّ وظيفتي هنا تتمثّل في توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات القيمة للفريق. حظينا بجولة مثمرة نهاية الأسبوع الماضي، حيث أنّ هدفي هو مساعدة الفريق على تحقيق خطوة أخرى إلى الأمام هنا في المجر".

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