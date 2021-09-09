كوبتسا سيشارك مجدداً كبديل عن رايكونن في جائزة إيطاليا الكبرى

أعلنت ألفا روميو قبيل التجارب الحرة الأخيرة لجولة هولندا، أن نتائج فحوصات رايكونن جاءت إيجابية لفيروس كورونا، ما وضعه خارج نطاق المشاركة مباشرة.

ولذلك، شارك كوبتسا بديلاً عنه حيث كانت تلك المرة الأولى التي يعود فيها البولندي خلف المقود منذ آخر موسم له مع ويليامز في 2019، حيث أنهى بالمركز 15 بالرغم من الوقت القليل الذي كان متاحاً له للتحضير.

وعاد رايكونن إلى منزله بعد ذلك، إلا أن ألفا روميو أعلنت أنها ستواصل الاستعانة بخدمات كوبتسا لجولة إيطاليا على حلبة مونزا.

حيث أكد الفريق ذلك عبر بيان قصير يوم الأربعاء، أشار فيه إلى أداء البولندي المثير للإعجاب في هولندا.

من جهته، قال كوبتسا: "بداية، أودّ تمنّي الصحة لكيمي".

وتابع: "آمل أن يتمكن من التعافي الكامل والعودة إلى قمرة القيادة سريعاً. أنا أتطلع قدماً للمشاركة في مونزا، إنها حلبة مذهلة حققت فيها أول منصة تتويج لي في 2006".

وأردف: "على عكس زاندفورت، إنها حلبة أعرفها جيداً وهذا سيساعدنا بالتأكيد، خاصة مع سباق التصفيات القصير، ما يعني أن وقت التجارب الحرة سيكون قليلاً".

واسترسل: "أنا مسرور من عملي في هولندا، ولا أطيق صبراً لمساعدة الفريق بشكل أكبر في مونزا".

مشاركة كوبتسا في إيطاليا، ستكون الأولى له كمشاركة في جولة كاملة، وذلك منذ جولة أبوظبي 2019، عندما أنهى موسم عودته إلى الفورمولا واحد مع ويليامز، ومن ثم انتقاله للعمل بدور السائق الاحتياطي لفريق ألفا روميو بدءاً من الموسم التالي.

يشار أن كوبتسا أحرز أول منصة تتويج له في مونزا مع فريق "بي ام دبليو ساوبر" موسم 2006، وهو الفريق الذي تطور وتقدم لاحقاً ليصبح فريق ألفا روميو.