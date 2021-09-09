تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية" التالي / دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

كوبتسا سيشارك مجدداً كبديل عن رايكونن في جائزة إيطاليا الكبرى

سيخوض روبرت كوبتسا منافسات جائزة إيطاليا الكبرى مع فريق ألفا روميو بديلاً عن كيمي رايكونن المصاب بفيروس كورونا، بعد أن شارك كذلك بديلاً عنه في جولة هولندا الماضية.

كوبتسا سيشارك مجدداً كبديل عن رايكونن في جائزة إيطاليا الكبرى

أعلنت ألفا روميو قبيل التجارب الحرة الأخيرة لجولة هولندا، أن نتائج فحوصات رايكونن جاءت إيجابية لفيروس كورونا، ما وضعه خارج نطاق المشاركة مباشرة.

ولذلك، شارك كوبتسا بديلاً عنه حيث كانت تلك المرة الأولى التي يعود فيها البولندي خلف المقود منذ آخر موسم له مع ويليامز في 2019، حيث أنهى بالمركز 15 بالرغم من الوقت القليل الذي كان متاحاً له للتحضير.

وعاد رايكونن إلى منزله بعد ذلك، إلا أن ألفا روميو أعلنت أنها ستواصل الاستعانة بخدمات كوبتسا لجولة إيطاليا على حلبة مونزا.

حيث أكد الفريق ذلك عبر بيان قصير يوم الأربعاء، أشار فيه إلى أداء البولندي المثير للإعجاب في هولندا.

من جهته، قال كوبتسا: "بداية، أودّ تمنّي الصحة لكيمي".

وتابع: "آمل أن يتمكن من التعافي الكامل والعودة إلى قمرة القيادة سريعاً. أنا أتطلع قدماً للمشاركة في مونزا، إنها حلبة مذهلة حققت فيها أول منصة تتويج لي في 2006".

وأردف: "على عكس زاندفورت، إنها حلبة أعرفها جيداً وهذا سيساعدنا بالتأكيد، خاصة مع سباق التصفيات القصير، ما يعني أن وقت التجارب الحرة سيكون قليلاً".

واسترسل: "أنا مسرور من عملي في هولندا، ولا أطيق صبراً لمساعدة الفريق بشكل أكبر في مونزا".

مشاركة كوبتسا في إيطاليا، ستكون الأولى له كمشاركة في جولة كاملة، وذلك منذ جولة أبوظبي 2019، عندما أنهى موسم عودته إلى الفورمولا واحد مع ويليامز، ومن ثم انتقاله للعمل بدور السائق الاحتياطي لفريق ألفا روميو بدءاً من الموسم التالي.

يشار أن  كوبتسا أحرز أول منصة تتويج له في مونزا مع فريق "بي ام دبليو ساوبر" موسم 2006، وهو الفريق الذي تطور وتقدم لاحقاً ليصبح فريق ألفا روميو.

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية"

المقال السابق

ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية"

المقال التالي

دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد

دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد

4 دقيقة
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

1 س
3
فورمولا 1

دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد

2 س
4
سلاسل متعددة

الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد

19 س
5
فورمولا 1

ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون

أحدث الأخبار
ريكاردو يكشف ما حصل حيال دراما انطلاقة سباق زاندفورت
فورمولا 1

ريكاردو يكشف ما حصل حيال دراما انطلاقة سباق زاندفورت

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

1 س
دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد
فورمولا 1

دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد

2 س
كوبتسا سيشارك مجدداً كبديل عن رايكونن في جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1

كوبتسا سيشارك مجدداً كبديل عن رايكونن في جائزة إيطاليا الكبرى

2 س
أحدث ملفات الفيديو
سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

كيمي رايكونن More from
كيمي رايكونن
رايكونن يغادر الحلبات.. قصة السّائق الذي استرسل في النوم قبل سباقه الأوّل جائزة هولندا الكبرى
فورمولا 1

رايكونن يغادر الحلبات.. قصة السّائق الذي استرسل في النوم قبل سباقه الأوّل

وولف: بوتاس كان ليستحق البقاء ضمن صفوف مرسيدس لموسم 2022 جائزة هولندا الكبرى
فورمولا 1

وولف: بوتاس كان ليستحق البقاء ضمن صفوف مرسيدس لموسم 2022

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ألفا روميو More from
ألفا روميو
ريد بُل ترى في تدخل مرسيدس بشؤون ألبون أمراً "غريباً بعض الشيء"
فورمولا 1

ريد بُل ترى في تدخل مرسيدس بشؤون ألبون أمراً "غريباً بعض الشيء"

رسميًا: بوتاس ينتقل إلى ألفا روميو بدءًا من موسم 2022 جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1

رسميًا: بوتاس ينتقل إلى ألفا روميو بدءًا من موسم 2022

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

الأكثر شعبية اليوم

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد

الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد

ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون

ريد بُل ترى في تدخل مرسيدس بشؤون ألبون أمراً "غريباً بعض الشيء"
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل ترى في تدخل مرسيدس بشؤون ألبون أمراً "غريباً بعض الشيء"

جائزة هولندا الكبرى أرض الإثارة والتشويق
فورمولا 1 فورمولا 1

جائزة هولندا الكبرى أرض الإثارة والتشويق

أحدث الأخبار

ريكاردو يكشف ما حصل حيال دراما انطلاقة سباق زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو يكشف ما حصل حيال دراما انطلاقة سباق زاندفورت

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.