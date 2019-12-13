كوبتسا: "درس" 2011 يُظهر عدم استبعاد عودتي مجدّدًا إلى الفورمولا واحد

سجّل صاحب الـ 35 عامًا عودته الكاملة إلى عالم الجائزة الكبرى هذا العام كجزء من فريق ويليامز، وفي حين أنّه خسر في التصفيات في مواجهة زميله جورج راسل، فإنّه حقّق النقطة الوحيدة للفريق هذا الموسم.

وغادر البولنديّ الفريق مع نهاية الموسم، حيث سيحلّ نيكولاس لاتيفي محلّه في العام المقبل.

لكنّ كوبتسا اعترف بأنّ "هناك فرصة واقعيّة كبيرة" لأن تكون جائزة أبوظبي الكبرى الأخيرة له في الفورمولا واحد، وقال أنّ هناك أملًا مستبعدًا للعودة طالما أن يُحافظ على تواجده في البادوك.

وقال: "لو عدت إلى البادوك، فقد يحدث أيّ شيء. أحافظ على آمالٍ واقعيّة وهناك فرصة كبيرة أن يكون هذا سباقي الأخير، أكبر من أن أعود مجدّدًا. هذه نظرة واقعيّة".

وقال كوبتسا أنّ التجربة السابقة التي شهدت تضرّر مسيرته الواعدة في الفورمولا واحد إثر حادثه المروّع في 2011 علّمته أنّه ليس لديه الكثير من التأثير على ما سيؤول إليه مستقبله في الفورمولا واحد.

وأضاف: "ليست لديّ أيّ سيطرة على ذلك، قد تكون هناك فرصة للعودة، وقد لا توجد. أعتقد بأنّني تعلّمت درسًا كبيرًا في الأعوام العشرة الأخيرة".

وأردف: "حتّى عندما يبدو كلّ شيء تحت السيطرة في الحياة، إذ كان لديّ عقدٌ بثلاثة أعوام أخرى وانتهى بي المطاف في المستشفى بعد أن تضرّر نصف جسدي وكدت أن أفقد حياتي".

واختتم حديثه بالقول: "آمل أن يكون الوضع مختلفًا هذه المرّة".