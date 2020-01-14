كوبتسا: إلقاء اللوم على الإطارات "عذرٌ واهٍ" لموسم 2019 المخيّب

عانى كوبتسا مع أبطأ سيارة في 2019، حيث لم ينجح بتقدم أداء ثابت، خاصة على مدار اللفة الواحدة، حيث تفوق عليه زميله جورج راسل في التصفيات.

ولطالما تعرضت إطارات بيريللي للانتقادات بسبب نافذة عملها الضيقة، ولطالما تم اعتبارها أحد العوامل الأساسية المحددة للأداء في الفورمولا واحد الحديثة.

لكن كوبتسا لا يودّ استعمال إطارات بيريللي كعذر وراء موسمه المخيب.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنني ذكي بما يكفي لفهم ما يجب القيام به مع هذه الإطارات".

وأكمل: "مع ذلك، لا يقرر السائق طريقة التعاطي مع الإطارات وكيفية عملها، بل هذه مهمة الفريق ككلّ".

وتابع: "بالطبع، في نهاية المطاف، السائق من يقود السيارة، لكننا جميعنا نمتلك الأهداف عينها والأدوات نفسها التي تتحكم بعمل الإطارات".

واسترسل: "أرى ذلك عذراً واهياً لتبرير موسم غير ناجح".

وتعليقاً على التحديات التي واجهها في 2019، لمح كوبتسا إلى أن قلة الانطباعات والآراء البناءة في عمل الفريق ساهمت في هذا الموسم المثير للحيرة.

فقال: "لدي الكثير من الآراء في عدة نواحٍ حيث يمكنني القيام بعمل أفضل لكنني لم أساعد كما يجب. بالنظر إلى الظروف التي مررنا بها، كان من المهم جداً بالنسبة لي أن أبدأ الموسم بثبات جيد، كي أمهّد لعودتي. للأسف هذا لم يحصل".

وتابع: "من ثم في ثلاث مناسبات، كان بوسعي تقديم أداء جيد وبالفعل قمت بذلك، لكن لم يظهر بسبب عدة عوامل خارجية. كانت هناك مناسبات كان بوسعي وبالتأكيد القيام بعمل أفضل، وهناك مناسبات أخرى لم تكن لدي ببساطة الأجوبة على ما يحصل".

واستكمل: "ذلك أسوأ الأمور، لأنه ولكي تتحسن لا بد عليك من فهم أسباب ما يحصل. لا جدوى من تقديم الدواء إن لم يكن أصل المرض معروفاً".

من جهة أخرى، أشار البعض إلى إمكانية تأثير صعوبة حركة ساعد كوبتسا الأيمن (جراء حادثته المهددة للحياة في الراليات) على قدرته في خوض المنعطفات بالسرعة الكافية، لكن البولندي كان قد وصف نفسه سابقاً بأنه يقود بنسبة 70 بالمئة بساعده الأيسر.

فقال: "في الحقيقة، هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على النتيجة النهائية في الفورمولا واحد، أو على أزمنة اللفات".

وأكمل: "لكن قدرتي على خوض المنعطفات السريعة ليست أحد تلك العوامل".

وتابع: "في الحقيقة، عندما ينقصك التماسك - للسيارة - فمن الطبيعي أن تفقد أداء في عدة نواحٍ أخرى صعبة".

واختتم: "أنا متأكد من أن تحدد حركة ساعدي لا يؤثر على أسلوب قيادتي".