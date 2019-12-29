كوبتسا: موسم 2019 الصعب كان يستحق العناء من أجل "إغلاق ذلك الفصل" في مسيرتي

تعرّضت ذراع كوبتسا لأضرار بالغة ضمن حادثة الراليّات المميتة التي وقعت له في 2011، والتي أبقته على الخطوط الجانبية للفورمولا واحد لثمانية أعوام حتّى تمكّن من العودة إلى منافسات الفئة الملكة مع ويليامز لموسم 2019.

وقد تزامنت عودته هذه مع موسم مروع خاضته ويليامز، كما تجرّع كوبتسا - الذي سجّل نقطة الفريق اليتيمة هذا الموسم عبر حلوله عاشرًا في ألمانيا - مرارة الهزيمة على يد زميله جورج راسل في التصفيات بنتيجة 21-0.

وقال كوبتسا أنّه وبالرُغم من أنّ ذلك الموسم لم يكن مثلما آمُل هو وويليامز، لكنّ عودته "شبه المستحيلة" إلى الفورمولا واحد كانت "إنجازًا جيّدًا بكلّ تأكيد".

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"شعرت بالانفصال بعض الشيء لأكون صريحًا، إذ أعتقد بأنّ عودتي إلى الفورمولا واحد قد أغلقت فصلًا في مسيرتي، والذي كان على الأرجح الأهم في حياتي" قال كوبتسا عند سؤاله عن تقييمه للموسم المنصرم.

وأضاف: "بالنظر إلى ما كنت فيه، والفترة التي مررت بها مع ظروف ما حدث وتوابع حادثة 2011، فإنّه بمجرّد أن تعود إلى الفورمولا واحد، فإنّك تُعيد فتح أو تُكمل فصلًا في حياتك والذي كان صعبًا على الأرجح في الحديث عنه بسبب تعقيد هذا الموسم".

وتابع: "أنت تعيش من أجل تحقيق الإنجازات، إذ رغبت بتقديم أداء جيّد في السباقات بعد عودتي إلى الفورمولا واحد، وهذا أمر افتقدته في اعتقادي طوال هذا العام".

واختتم: "إذا ما عدت إلى الفورمولا واحد بعد كلّ هذه الأعوام بعيدًا عن الرياضة، فذلك يعني أنّ هذا كان هدفي. رغبت بالفعل في رؤية ما إذا كنت قادرًا على القيادة والعودة. إذا ما تعيّن عليّ الإجابة على ما إذا كان ذلك يستحق العناء، فإجابتي هي نعم".