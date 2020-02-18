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كوبتسا أوّل من سيختبر سيارة ألفا روميو الجديدة على حلبة برشلونة

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كوبتسا أوّل من سيختبر سيارة ألفا روميو الجديدة على حلبة برشلونة
18-02-2020

سيكون روبرت كوبتسا أوّل سائق يختبر سيارة ألفا روميو الجديدة لموسم 2020 "سي39" على حلبة برشلونة خلال التجارب الشتوية، ضمن ما ستكون أوّل مشاركة لسائق ويليامز السابق مع الفريق.

أعلنت ألفا روميو عن كوبتسا في دور السائق الاحتياطي الشهر الماضي، بعد فترة قصيرة من مغادرته صفوف ويليامز نهاية موسم 2019.

وسيقود الفائز بجائزة كندا الكبرى موسم 2008 مقاتلة ألفا روميو الجديدة خلال الفترة الصباحية الأولى من التجارب الشتوية الافتتاحية يوم غدٍ الأربعاء، وذلك قبل تسليم مهام القيادة إلى أنطونيو جيوفينازي في فترة ما بعد الظهر.

فيما سيقود كيمي رايكونن السيارة لكامل برنامج اليوم الثاني من التجارب الشتوية الأولى يوم الخميس، قبل أن يعود جيوفينازي خلف مقود السيارة يوم الجمعة.

وستكون التزامات كوبتسا مع ألفا روميو كسائق احتياطي جنبًا إلى جنب مع مشاركته في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" مدافعًا عن ألوان الفريق الزبون لـ "بي ام دبليو" آرت غران بري.

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جديرٌ بالذكر أنّ شركة بنزين التجزئة البولندية "بي كاي ان أورلين" الداعم لكوبتسا قد انتقلت كذلك لتتشارك الرعاية الرئيسية لألفا روميو، حيث ظهر شعار الشركة على الجناح الخلفي لسيارة "سي39" خلال يوم التصوير الترويجي في فيورانو الأسبوع الماضي.

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