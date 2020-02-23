كوبتسا: ألفا روميو عليها التحلّي بالصبر في انتظارها الطويل لتطوير جهاز المُحاكاة
قال روبرت كوبتسا السائق الاحتياطي لدى ألفا روميو في الفورمولا واحد أنّ العلامة السويسرية عليها التحلّي بالصبر بينما يتمّ تطوير جهاز المُحاكاة لديها، في الوقت الذي اعترف فيه جان مونشو المدير التقني بأنّ ذلك الجهاز "الكبير باهظ الثمن" لن يكون جاهزًا حتّى بداية موسم 2021.
بينما استثمرت "ساوبر موتورسبورت" في نفق هواء مذهل قبل عدّة أعوام، لكنّها تراجعت عن الاستثمار في جهاز مُحاكاة للسائقين، ما خلّف عائقًا بالمقارنة مع منافساتها.
لكنّها الآن أعلنت التزامها بذلك، وأن أحد أهم أدوار كوبتسا سيتمثّل في تطوير الجهاز. حيث كانت مشاركته في اليوم الأوّل من تجارب برشلونة الشتوية عاملًا مساعدًا له لوضع معيار مع السيارة الحقيقية.
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مع ذلك، فإنّ عملية التطوير تلك تُعدّ معقّدة، ولن يكون الفريق قادرًا على الاستفادة بشكل كامل من تلك الآداة الجديدة قبل 18 شهرًا.
"سيكون ذلك عامًا مزدحمًا" قال كوبتسا، مُضيفًا: "إضافة إلى ذلك سأسابق أيضاً في سلسلة أخرى (دي تي ام)، لذا فإنّ العديد من الأمور ستكون دائرة على الحلبة وخارجها".
وأكمل: "نحن فريق صغير فيما يتعلّق بجهاز المُحاكاة، لذلك سنحاول تطويره بأفضل طريقة ممكنة، وهو أمر يستهلك الوقت دومًا، ومن خبرتي مع تلك الأجهزة، عليك أن تكون صبورًا جدًا".
واختتم: "لكنّ من الصعب أن تكون صبورًا في الفورمولا واحد، إذ أنّ السباق لا يكون فقط على الحلبة، ولكن في المصنع كذلك. لذا سيكون ذلك تحديًا كبيرًا أمامنا فيما يتعلّق بجهاز المُحاكاة، ومحاولة تغطية معظم العمل الذي عليّ القيام به لمساعدة الفريق".
جديرٌ بالذكر أنّ البولندي قد استمتع باختبار سيارة الفريق الجديدة "سي39" للمرّة الأولى، حيث أبدى شعوره بالارتياح على متنها وبرجوعه إلى الفريق الذي قاد لصالحه بين 2006 و2009.
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كوبتسا: ألفا روميو عليها التحلّي بالصبر في انتظارها الطويل لتطوير جهاز المُحاكاة
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