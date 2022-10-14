كوارتارارو يرى فرصة نادرة لتحسين درّاجة ياماها بعد تجارب أستراليا

يدخل كوارتارارو الجولة الـ 18 من الموسم متقدّمًا بنقطتين فحسب على غريمه فرانشيسكو بانيايا بعد سباقه الكارثي في تايلاند بسبب مشكلة الضغط العالي للإطار الأمامي.

وعادة ما كانت حلبة فيليب آيلاند أرضًا خصبة لياماها في الأعوام السابقة لغيابها منذ 2019 بالنظر إلى تصميمها السريع والمنساب.

وأكّد كوارتارارو أنّ درّاجة 2022 ضعيفة الطاقة بدت قويّة في أستراليا بعد نهاية مجريات الجمعة التي أكملها على بُعد 0.139 ثانية عن الصدارة.

وقال الفرنسي: "كان شعورًا جيّدًا، كما أعتقد بأنّ هناك بعض المنعطفات التي لدينا فيها هامشٌ إضافيٌ لكسب عُشرٍ هنا وهناك".

وأكمل: "قد يُحدث ذلك فارقًا كبيرًا في نهاية السباق. كان اليوم أحد الأيّام القليلة التي شعرت فيها بأنّ بوسعنا إجراء بعض التغييرات، لأنّنا عادة ما كنّا نبدأ عطلة نهاية الأسبوع وننهيها بذات الدرّاجة".

وأردف: "هذا النوع من الحلبات مختلفٌ عن البقيّة، أجرينا بعض التغييرات وسنُجري المزيد غدًا".