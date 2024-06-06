رأي: كندا ستمثل "لحظة الحقيقة" بالنسبة لموسم مرسيدس في 2024

باتت تصريحات وتحليلات توتو وولف مدير فريق مرسيدس معتادة للغاية بعد كل سباق خلال حقبة المحركات الهجينة الحالية.

بعد كل جولة، بات هناك نوع من التكرار المتوقع خاصة بعد الإحباطات التي تواجهها السهام الفضية، لعل آخرها الفشل في إغلاق الفوارق خلف فرق المقدمة: ريد بُل، فيراري ومكلارين، خاصة وأن الأخيرة تستعمل المحركات الألمانية.

وبينما تمتلك هذه الفرق انتصارات هذا الموسم، لكن مرسيدس ما زالت دون انتصار منذ فوز جورج راسل في البرازيل 2022، وهذا ما كان غير متوقع على الإطلاق في بداية الحقبة الحالية.

وبالتوجه إلى مونتريـال، فإن مرسيدس تقف أمام لحظة الحقيقة التي ستلقي الضوء على أدائها المتوقع هذا الموسم.

في إيمولا، تكلم وولف بثقة عن تعلم مرسيدس من أخطائها السابقة، وأنها باتت تدرك الطريق الصحيح الذي يتوجب عليها سلوكه فيما يتعلق بالتحديثات.

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

الآن، ورغم أن مرسيدس مقتنعة بأنها وصلت إلى صيغة يمكنها الاعتماد عليها، لكن كندا ستكون لحظة الحقيقة فيما يتعلق بالموازنة ما بين الأداء على السرعات العالية والمنخفضة.

وأوضح وولف أن الفريق توقف عن السعي بحثاً عن "رصاصة سحرية" بل أكد أن الوضع سيصبح أفضل عبر تحسينات صغيرة متلاحقة.

لكن يبدو أن تعليقات لويس هاميلتون وراسل، غير متفقة حيال وجود تحسن في أداء السيارة خلال جولة موناكو، التي استعمل فيها راسل الجانح الأمامي الجديد.

فقال بطل العالم سبع مرات: "أعتقد أنه ولسبب ما كنا أقرب كثيراً، وذلك أمر رائع".

والآن، بعد عدة خيبات أمل، يبدو أن هذه التحديثات قد تكون بالفعل "لحظة الحقيقة" بالنسبة إلى كيفية سير موسم مرسيدس.

وفي حال نجحت، فقد يخفف ذلك من الضغط المتراكم على كاهل وولف وفريق عمله، وإلا فإن السهام الفضية ستضطر ربما لرمي سيارتها الحالية، والتركيز بالكامل على سيارة الموسم المقبل!