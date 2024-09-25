كم يجب على الفورمولا 1 القلق حيال مغادرة فيرستابن؟

باعتباره بطل العالم ثلاث مرات، اعتاد فيرستابن أن يكون محور الاهتمام في عطلة نهاية الأسبوع لسباقات الجائزة الكبرى، لكنّ سائق ريد بُل لفت الأضواء لأسباب خاطئة في سنغافورة، حيث وقع في جدال مع "فيا" بشأن الشتائم في المؤتمر الصحفي يوم الخميس.

بدأت القصة بمقابلة مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، حيث حث الفورمولا 1 على المضي قدمًا في القضاء على الشتائم من البث التلفزيوني، وعندما وصف فيرستابن سيارته ريد بُل بأنها سيئة يوم الخميس، أدى ذلك إلى فرض عقوبة خدمة المجتمع عليه من قبل الهيئة الحاكمة، وهو ما قوبل بعدم التصديق من قبله ومن قبل زملائه.

وبأسلوبه المتمرد المميز، نظم فيرستابن احتجاجًا بإجابات مقتضبة عمدًا في المؤتمرات الصحفية الرسمية لـ "فيا"، فقط ليعقد بعد ذلك تجمعات إعلامية خاصة به أجاب فيها بحرية على أي أسئلة.

ولم تكن تصرفات فيرستابن مجرد استعراض لشجاعته المتمردة ولامبالاته الشبابية، بل كانت هناك نبرة حقيقية من السخط والمرارة إزاء الطريقة التي سارت بها الأمور وكيف شعر بأن السائقين يتم إسكاتهم بدلاً من السماح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية، على الأقل بدرجة معقولة.

وقال: "عندما لا تستطيع أن تكون على طبيعتك، عليك أن تتعامل مع مثل هذه الأشياء السخيفة. أنا في مرحلة من مسيرتي حيث لا أريد التعامل مع هذا طوال الوقت. إنه أمر مرهق حقًا".

وأضاف: "بالطبع، من الرائع أن تحظى بالنجاح وتفوز بالسباقات، ولكن بمجرد أن تحقق كل ذلك، وتفوز بالبطولات والسباقات، فأنت تريد فقط قضاء وقت ممتع أيضًا. الجميع يدفعون إلى أقصى حد، ولكن إذا كان عليك التعامل مع كل هذه الأشياء السخيفة: بالنسبة لي، هذه ليست طريقة للاستمرار في الرياضة، فهذا أمر مؤكد".

ويُعدّ ذلك تهديدًا مبطنًا بالانسحاب من السلسلة، وهو ما قد يبدو غريبًا لشاب يبلغ من العمر 26 عامًا ويتلقى أجرًا جيدًا للغاية وكان يهيمن على تخصصه، وحصل على ثلاثة ألقاب عالمية وقد يكون في طريقه لإعادة كتابة كتب التاريخ. إذن، إلى أي مدى يجب أن تأخذ الفورمولا 1 حديث اعتزال فيرستابن على محمل الجد؟

من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها فيرستابن إلى نيته عدم البقاء إلى الأبد. بعد فوزه بأول بطولة عالمية له في عام 2021، صرح بالفعل أنه ليست لديه رغبة كبيرة في مطاردة أرقام لويس هاميلتون أو المنافسة في الفورمولا 1 من أجل ذلك، والتحرك نحو روزنامة مكونة من 24 جولة والسباقات القصيرة قد قللا أيضًا من استمتاعه بكونه جزءًا من القافلة المتجولة حول العالم.

كريستيان هورنر، ماكس فيرشتابن، ريد بُل الصورة من قبل: إريك جونيوس

"أنا لست من محبي هذا النوع من السباقات على الإطلاق"، هكذا قال في بداية الموسم الماضي عندما سئل عن رأيه في هذا النوع من السباقات، وأضاف: "أعتقد أنه عندما نستعد للقيام بكل هذه السباقات، تصبح عطلة نهاية الأسبوع أكثر كثافة ونحن نشارك بالفعل في العديد من السباقات".

وأكمل: "نحن نتجه إلى مواسم حيث يكون لدينا في مرحلة ما 24 أو 25 سباقًا وإذا بدأنا بعد ذلك في إضافة المزيد من السباقات، فلن يكون الأمر يستحق العناء بالنسبة لي على أي حال. أنا لا أستمتع بذلك".

كما أعرب عن مخاوفه بشأن حالة قوانين 2026، حيث كانت خصائص القيادة للسيارات الجديدة عاملاً آخر في اتخاذه القرار بشأن إكمال عقده مع ريد بُل حتى عام 2028.

وبهذا، قد يبدو فيرستابن مدللًا، ويثور عندما لا يحصل على ما يريد أو يتلقى صفعة على معصميه، لكن الواقع مختلف قليلاً عن ذلك.

ربما تعامل سائقون آخرون بشكل أفضل مع المطالب المتزايدة للسلسلة، لكن تجدر الإشارة إلى أن فيرستابن متسابق حقيقي، من عائلة من المتسابقين. لقد حولته نجاحاته إلى نجم عالمي، ولكن على مضض.

هذا هو الرجل الذي، بعد التصفيات في إيمولا، قفز على منصّة "آي ريسينغ" لمساعدة زملائه في سباق المحاكاة للفوز بسباق محاكاة لمدة 24 ساعة، والذي يضع بالفعل خططًا لإدارة فريق جي تي 3 الخاص به والمنافسة في سباق لومان 24 ساعة.

لقد ظهر فيرستابن فقط من أجل التسابق والفوز، وهو يتعامل مع كل الهراء الإضافي - إذا صح التعبير - حتى يمل. وفي رأيه، فإن الرقابة التي فرضتها "فيا"، مثل تغريم كارلوس ساينز سائق فيراري لتجاوزه مسارًا حيًا بعد حادث التصفيات، هي أحدث العناصر التي بدأت ترجح كفة هذا الميزان مع وصوله إلى نهاية موسمه العاشر في السلسلة.

كارلوس ساينز، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وقال الهولندي: "عندما رأيت ذلك، حتى عند الإشارة إلى ملاحظتهم ذلك، قلت لنفسي، "يا إلهي، ماذا نفعل؟" هذه الأشياء سخيفة للغاية بالنسبة لي. نحن لسنا أغبياء".

هناك مسألة عقد فيرستابن الطويل الأمد مع ريد بُل حتى عام 2028، ولكن حتى بصرف النظر عن أي بنود فسخ قد تجعله ينتقل إلى فريق منافس، فإن الفورمولا 1 تستهلك كل طاقتها بالنسبة لريد بُل بحيث لا تجبر سائقًا على الالتزام بعقده عندما لا يريد أن يكون هناك بعد الآن.

لكننا لم نصل إلى هناك بعد، ومن المأمول أن تساعد المحادثات الخاصة بين جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى والاتحاد الدولي للسيارات في تخفيف حدة هذه الحلقة غير المرغوب فيها وإيجاد حل وسط.

"لا أعرف مدى جدية تعاملهم مع هذا النوع من الأشياء"، قال بطل العالم حول ما إذا كانت الهيئة الحاكمة ستأخذ احتجاجه على محمل الجد أم لا، وأضاف: "لكن بالنسبة لي، في مرحلة ما، عندما يكون ذلك كافياً، يكون كافياً. كل شيء سيستمر في الفورمولا 1 بدوني، إنها ليست مشكلة، لكنها ليست مشكلة بالنسبة لي أيضاً. لذا فهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور".