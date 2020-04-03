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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كم عدد السباقات الأدنى الضروري لإقامة موسم فورمولا واحد؟

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كم عدد السباقات الأدنى الضروري لإقامة موسم فورمولا واحد؟
03-04-2020

في ظلّ تزايد تداعيات جائحة فيروس "كوفيد-19" حول العالم بأسره، وجدت أغلب الرياضات نفسها أمام فترة توقّف لا يُعرف موعد انتهائها.

تواجدت الفورمولا واحد على بُعد يومين فقط من إطلاق موسم 2020 قبل أن تلجأ في اللحظات الأخيرة إلى إلغاء جائزة أستراليا الكبرى، وباتت تواجه الآن فترة انتظار طويلة إلى حين القدرة على استئناف التسابق.

إذ انقسمت الجولات الثماني الأولى من الموسم بين إلغاء وتأجيل، كما أنّ الشكوك تحوم حول السباقات التي من المفترض أن تُقام في الفترة الأولى من العطلة الصيفيّة.

لكن إلى كم من سباق تحتاج بطولة العالم للفورمولا واحد من أجل إكمال بطولة في 2020 بشكلٍ رسمي؟

قال تشايس كاري الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الأسبوع الماضي بأنّه يتوقّع أن يتضمّن موسم 2020 ما بين 15 و18 سباقًا، على أن ينطلق الموسم في مرحلة ما في الصيف ويمتدّ حتّى ديسمبر.

لكنّ الفورمولا واحد ستحتاج فقط لنصف العدد الأخير من أجل اعتبار الموسم بطولة وتتويج البطل بشكلٍ رسمي. إذ أنّ العدد الأدنى للسباقات في البطولة حُدّد بثمانية سباقات، وضُمّن ذلك في المادة 5.4 من القوانين الرياضيّة.

وذلك هو ذات القانوني الذي يُحدّد العدد الأقصى من السباقات المسموح به والمحدّد بـ 22، وذلك بعد أن تمّت مراجعته لموسم 2020 من أجل احتواء الزيادة في الروزنامة، بعد أن كان الحدّ الأقصى السابق 21.

كما يجب على الفورمولا واحد الإيفاء بجانب آخر على صعيد تصنيفها كبطولة للعالم، وذلك وفق ما ينصّ عليه القانون الرياضيّ الدوليّ التابع لـ "فيا".

إذ أنّ المادة 2.4.3.بي.آي تنصّ على أنّه من أجل التصنيف كبطولة للعالم، فإنّ على الروزنامة "أن تتضمّن منافسات التي تُقام في ثلاثة قارات خلال ذات الموسم".

ومن بين تطبيقات هذا القانون نجد موسم 2019-2020 من بطولة العالم للتحمّل التي يُمكن اعتبارها بطولة للعالم كونها تسابقت في أوروبا (سيلفرستون)، وآسيا (فودي، شنغهاي والبحرين)، وأمريكا الشماليّة (حلبة الأمريكيّتين).

وكان ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قد كشف مؤخّرًا عن أنّه يتمّ تدارس فكرة "موسم سوبر" من شأنه يرى امتداده حتّى يناير 2021، إلى جانب تقليص طول عطل نهاية أسبوع السباقات إلى يومين.

وكانت الفرق قد وافقت بالفعل على مواصلة استخدام سياراتها من موسم 2020 في 2021 من أجل التقليص من النفقات بسبب الصدمة الاقتصاديّة المتوقّعة بسبب أزمة "كوفيد-19".

ومن شأن ذلك نظريًا السماح لها ببدء موسم 2021 بشكلٍ كامل مع اعتماد فترة راحة شتويّة أقصر من المعتاد في ظلّ عدم حاجة الفرق لتجهيز سياراتها الجديدة.

وبناءً على الوضع الحالي، فإنّ جائزة كندا الكبرى لا تزال هي الجولة الأولى من الموسم في 14 يونيو المقبل قبل سلسلة السباقات الأوروبيّة التالية في فرنسا (28 يونيو) والنمسا (5 يوليو) – بالرغم من أنّ الشكوك لا تزال تحوم حولها جميعًا في ظلّ عدم ظهور أيّ علامات على تراجع مستوى التفشّي حول العالم.

وأكّد القائمون على حلبة سيلفرستون يوم الأربعاء على أنّهم سيتّخذون قرارهم بشأن جائزة بريطانيا الكبرى – المُجدولة في 19 يوليو – بحلول نهاية أبريل الجاري.

يُشار إلى أنّه من بين الأحداث الدوليّة التي تمّ إلغاؤها في الصيف المقبل كأس أمم أوروبا، والألعاب الأولمبيّة في طوكيو.

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تصوير: صور موتورسبورت

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