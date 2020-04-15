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كم حقق غريغ مافي رئيس ليبرتي ميديا من أرباح في 2019؟

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كم حقق غريغ مافي رئيس ليبرتي ميديا من أرباح في 2019؟
15-04-2020

كشفت وثائق نشرتها ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا واحد أنّ رئيسها ومديرها التنفيذي غريغ مافي قد حصل على أرباح تجاوزت 44 مليون دولار في 2019.

مافي هو الرئيس المباشر للمدير التنفيذي للفورمولا واحد تشايس كاري، كما يشرف كذلك على الاستثمارات الكبرى الأخرى للشركة، والتي تتضمّن فريق البيسبول أتلانتا برايفز وشبكة الراديو سيرياس.

وقد تمّ الكشف عن التفاصيل المالية ضمن بيانٍ أُصدر هذا الأسبوع من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وذلك قُبيل الاجتماع السنوي لحاملي الأسهم في مايو/أيار المُقبل.

وقد تلقّى مافي في 2019 حزمة أرباح كلية بلغت 44,045,070 مليون دولار، والتي تمثّل زيادة كبيرة عن العامين السابقين، حيث حصل على 19.8 مليون دولار في 2017 و20.1 مليون دولار في 2018.

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ويشمل ذلك الرقم مكافآت مالية مختلفة وحصصٍ في عدّة أسهم، حيث أنّ راتبه الأساسي، والذي صعد بنسبة 5 بالمئة سنويًا على مدار الأعوام الخمسة في عقده منذ ديسمبر/كانون الأوّل في 2014، يشكّل فقط حوالي 1.1 مليون دولار من الرقم الإجمالي.

وقد أوضحت ليبرتي ميديا أنّ أداء مافي قد عزّز من مستوى أرباحه، فقالت: "لجنة الأرباح لدينا راجعت أداء مافي في 2019، وأشارت إلى جهوده في دعم المبادرات الاستراتيجية للفورمولا واحد وتوسيع الامتياز التجاري لسيرياس اكس ام".

جديرٌ بالذكر أنّ مافي قد وقّع في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي عقد توظيف جديد لخمس سنوات مع راتب ثابت يبلغ 3 مليون دولار إلى جانب "مكافأة التزام مالية لمرة واحدة تبلغ 5 مليون دولار ومكافأة هدف سنوي تصل إلى 17 مليون دولار، بالإضافة إلى جوائز أسهم سنوية تُدفع مقدمًا.

كما كشفت ليبرتي كذلك أن متوسط الرواتب في 2019 عبر كل مشاريعها، بما فيها الفورمولا واحد، بلغ 93,055 دولار، أو ما يساوي 1/473 من أرباح مافي الإجمالية.

هذا وتواجه ليبرتي بعض التحديات المالية الواضحة في 2020، وتحديدًا مع الفورمولا واحد وفريق أتلانتا برايفز ومشروع لايف نايشن، والتي تأثّرت جميعها على نحوٍ سيء بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" عالميًا.

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