كل ما تريد معرفته عن تفاصيل ومواعيد إطلاق سيارات الفورمولا واحد الجديدة لموسم 2022

شهد موسم إطلاق سيارات 2021 وضعًا غريبًا بالنظر إلى تواصل تأثير جائحة كورونا، الأمر الذي أجبر الفرق على التحلّي ببعض الإبداع ولا سيّما وأنهم كشفوا عن مجرد نُسخ محدّثة من سياراتهم لموسم 2020.

لكن الوضع مختلف تمامًا في 2022 مع دخول الفورمولا واحد لحقبة جديدة في تاريخها تشكّلها حزمة قوانين مختلفة للغاية من شأنها أن تغيّر من الترتيب التنافسي في البطولة - ما يعني أن الفرق سترغب بأن تكون حريصة في الحفاظ على سريّة تصاميمها الإبداعية لأطول فترة ممكنة. وقد جعل ذلك من أحداث الإطلاق عبر الإنترنت السبيل المعتاد، بالرُغم من إيجاد البعض طرقًا لتضمين المشجعين وإقامة أحداث حيّة.

هذا واعتمدت الفرق مجموعة من المقاربات المختلفة لناحية إطلاق سياراتها في الأعوام الأخيرة. فالبعض مثل هاس آثر نشر صور حاسوبية تلتها نظرة على السيارة الحقيقة بمجرد انطلاق التجارب الشتوية، بينما اتّجه البعض الآخر مثل مكلارين ومرسيدس إلى المسار مباشرة من أجل استعراض سيارته بالتزامن مع الإطلاق - في ظل عدم الإفصاح عن الكثير حول السيارة.

كما اختلفت طريقة التقديم العامة للسيارة من فريق لآخر، لكن ينبغي أن يكون هنالك الكثير من المشجعين الذين سيشعرون بالحماسة حيال الأسابيع المُقبلة في انتظار انطلاق التجارب الشتوية في 23 فبراير/شباط.

سيارة هاس في.اف-22 تصوير: محتوى فريق هاس

هاس - 4 فبراير/شباط

وبالعودة إلى سيارة هاس الجديدة "في.اف-22"، فإنها الأولى التي تخرج من مكتب التصميم الجديد للفريق الأمريكي في مارانيللو، إذ وفّرت ملمحًا حول ما ستكون عليه السيارات الجديدة هذا العام في ظل التغييرات الكبيرة على القوانين التقنية.

وكان غونتر شتاينر مدير الفريق واضحًا حول أن صور السيارة الجديدة تُظهرها في مرحلة مبكرة من التطوير، حيث ستشهد المزيد من التحديثات عندما تطأ المسار للمرة الأولى في برشلونة.

وبخلاف الكسوة اللونية، والتي تُعدّ تطويرًا لتصميم العام الماضي، فإن هنالك الكثير من الاختلافات بالمقارنة مع صور وعروض السيارات التي قدمّها المصنعون العام الماضي.

وربما كان الاختلاف الأبرز هو مقاربة فريق هاس مع الألواح الجانبية، ولا سيّما المدخل الضيّق للغاية المستخدم من أجل تغذية المبردات بالداخل. وكذلك القطع الكبير نسبيًا والملحوظ تحت الألواح الجانبية، والذي يتّسق جيّدًا مع عناصر نظام التعليق من أجل أن يمر الهواء المتدفق حول اللوح الجانبي من دون أن يأخذ الكثير من مدخل قنوات فينتوري في أسفله.

ريد بُل - 9 فبراير/شباط

على غرار هاس، فقد تأخّرت ريد بُل كذلك في الإعلان عن خطة إطلاق سيارتها، لتؤكّد فقط يوم الخميس الماضي أنها ستكشف النقاب عن سيارتها الجديدة "آر.بي18" في 9 فبراير/شباط.

وقد آثرت ريد بُل في الأعوام الأخيرة الكشف عن بعض الصور الحاسوبية للسيارة وإكمال تجارب استعراضية على الحلبة - في ظل إثارتها الاهتمام العام الماضي مع قرار عدم نشر أيّة صور فعلية للسيارة خلال الكشف المبدئي - لكن الفريق يخطط لحدث إطلاق يرتكز على وجود مشجّعين هذا العام.

ويتّجه الفريق لدعوة ما يصل إلى 5 آلاف مشجّع ليسجّلوا عبر منصته من أجل مشاهدة حدث الإطلاق عبر قنواتهم على وسائل التواصل.

لكن وبعد المعركة الحامية والقريبة مع مرسيدس العام الماضي، فلا يجب توقّع أن تكشف ريد بُل عن الكثير خلال حدث الإطلاق بينما تسعى للحفاظ على زخمها من فوز ماكس فيرشتابن باللقب في 2021.

أستون مارتن - 10 فبراير/شباط

بعثت أستون مارتن برسالة قوية مع حدث إطلاق سيارتها في 2021، مع وجود نجوم كبار متمثلين في سفراء لها مثل دانيال كريغ وتوم برادي كانوا شاهدين على انطلاق الحقبة الجديدة للفريق بشكل لافت.

لكن على المسار، خاض الفريق موسمًا صعبًا مع تراجعه إلى المركز السابع في بطولة الصانعين، لكن لورانس سترول مالك الفريق دومًا ما كان واضحًا حيال الخطة طويلة الأمد التي تهدف إلى تطوير الفريق ليكون من بين مجموعة الصدارة.

وربما يمنح إطلاق سيارة "أيه.ام.آر22" الجديدة فريق أستون مارتن فرصة أخرى لاستدعاء نجوم العلامة البريطانية - فبعد كل شيء، لمَ لا؟ - لكنّ حداثة عودة الفريق إلى البطولة لن تكون بذات الإثارة هذا العام.

والأكثر أهمية سيكون مدى التقدم الذي سيحققه الفريق بالتوجه إلى حقبة القوانين الجديدة من أجل أن يبرهن بالفعل على أنه يسير في الطريق الصحيح.

مكلارين - 11 فبراير/شباط

كانت مكلارين من بين أوائل الفرق التي أعادت الأحداث الحية بحضور الأشخاص مع تحسّن الوضع الوبائي، وسيواصل الفريق ذلك مع حدث إطلاق سيارته في ووكينغ في 11 فبراير/شباط.

سيشهد حدث الإطلاق حضور وسائل إعلام في موقع الحدث، كما منح الفريق فرصة الحضور لبعض المشجعين من خلال إحدى المسابقات.

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022 تصوير: الفورمولا واحد

وكان المشجعون جزءًا أساسيًا من حدث الإطلاق الافتراضي العام الماضي، والذي تركّز بشكل كبير على وصول دانيال ريكاردو، لكن البعض سيحصلون على فرصة التواجد الفعلي هذا العام.

وستستعين مكلارين بهذا الحدث كذلك من أجل إطلاق برامجها الأربعة للتسابق لموسم 2022 - الفورمولا واحد، إندي كار، إكستريم إي وإي سبورتس - كما سيكون لديها متّسع من الوقت لإكمال تجارب استعراضية مع السيارة الجديدة قُبيل انطلاق التجارب الشتوية في برشلونة.

ألفا تاوري - 14 فبراير/شباط

نادرًا ما أحاطت ضجّة كبيرة بألفا تاوري فيما يتعلّق بموسم إطلاق السيارات، حيث أن أكبر أحداثها أتى بعد إعادة تسمية الفريق من تورو روسو قبل انطلاق موسم 2020.

ويخطط الفريق هذا العام لإقامة حدث إطلاق عبر الإنترنت في الـ 14 من فبراير/شباط، لكن وبالنظر إلى المحتوى المتميز الذي يشتهر به الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا سبب يمنع أن تكون هنالك مفاجأة أو اثنتان خلال حدث الإطلاق.

فيراري - 17 فبراير/شباط

توفّر دورة القوانين الجديدة فرصة طبيعية لكافة الفرق كي تحرز خطوة إلى الأمام، لكن فيراري تواجه على الأرجح التوقّع الأكبر بأن تعود إلى الصدارة بعد التراجع الذي شهدته في الأعوام الأخيرة.

وسيتم الكشف عن سيارة "اف1-75" - والتي تمت تسميتها احتفالًا بمرور 75 عامًا على تأسيس سكوديريا فيراري - من خلال حدث عبر الإنترنت بعد ظهر يوم الـ 17 من فبراير/شباط.

وقد أكملت السيارة بالفعل تشغيلها الأول، وستخوض على الأرجح تجارب استعراضية حول حلبة فيورانو بعد الكشف عنها قُبيل انطلاق التجارب الشتوية في برشلونة.

مرسيدس - 18 فبراير/شباط

اعتمدت مرسيدس مقاربة تقليدية للغاية مع أحداث إطلاق سياراتها خلال الأعوام الأخيرة، إذ آثرت في البداية الكشف عن السيارة عبر صور حاسوبية قبل الكشف عن صور للسيارة على المسار خلال تجارب استعراضية في سيلفرستون.

وعلى غرار ريد بُل وفيراري، فإن مرسيدس حريصة كذلك على ألّا تكشف أكثر من اللازم لغريمتيها قبل انطلاق التجارب الشتوية.

لكن يمكن استشفاف تشجّع الفريق حيال الموسم الجديد من الوقت المبكّر للغاية الذي تمّ فيه تشغيل سيارة "دبليو13" للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما أن الاهتمام المستمر بمستقبل لويس هاميلتون ووصول جورج راسل إلى الفريق لموسم 2022 يعني أن حدث كشف مرسيدس عن سيارتها سيكون من بين الأكثر متابعة هذا العام.

ألبين - 21 فبراير/شباط

على نحوٍ مشابه لأستون مارتن، فإن الضجّة التي أحاطت بإعادة تسمية ألبين في 2021 لم تعد حاضرة، وكذلك عودة فرناندو ألونسو إلى البطولة. إذ عوضًا عن ذلك سيرغب هذا الفريق في إبراز سعيه نحو البناء على ما حققه العام الماضي الذي شهد فوزًا مفاجئًا لإستيبان أوكون في المجر، ما ساهم في تأمين الفريق للمركز الخامس في بطولة الصانعين.

كما أن إعادة الهيكلة الإدارية التي شهدها الفريق مؤخرًا شكّلت نقطة الحديث الأساسية في أروقة البطولة خلال العطلة الشتوية، مع التوقّع الكبير بضمّ أوتمار زافناور المدير السابق لفريق أستون مارتن بعد رحيل مارسين بودكوفسكي.

ولم يُفصح الفريق بعد عن أية تفاصيل رئيسية حول خطط إطلاق سيارته الجديدة "أيه 522" بخلاف موعد كشف النقاب عنها في 21 فبراير/شباط.

ألفا روميو - 27 فبراير/شباط

أثار إعلان الكشف عن سيارة ألفا روميو بعض الحيرة في البداية، بالنظر إلى أنه يأتي بعد إكمال التجارب الشتوية الأولى في برشلونة (23-25 فبراير/شباط).

لكن الفريق سرعان ما أوضح بأن سيارته الجديدة "سي42" ستكون حاضرة في التجارب، ولكن مع كسوة لونية خاصة، قبل أن يتم الكشف عن التصميم النهائي في حدث الإطلاق في 27 فبراير/شباط.

وقد تبدو تلك مقاربة غير اعتيادية، لكنها تعني أن ذلك الحدث سيكون "لإطلاق الموسم" أكثر منه للكشف عن السيارة، بالنظر إلى أننا سنكون قد رأينا بالفعل السيارة بكامل هيئتها على المسار في التجارب الشتوية.

ويليامز - 15 فبراير/شباط

ويليامز كان حتى بعد ظهر اليوم الفريق الوحيد الذي لم يؤكّد بعد أيّة خطط لحدث الكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2022، لكنه أعلن اليوم عن أنه سيرفع النقاب عن سيارته في 15 فبراير/شباط الجاري.

وعادة ما آثر الفريق الكشف عن صور حاسوبية للسيارة الجديدة قُبيل التجارب الشتوية، كما اختبر العام الماضي الكشف عن السيارة عبر تطبيق تفاعلي للواقع المعزّز، فقط ليُفسد المخترقون خطط الفريق ويتم تسريب تصميم السيارة.

لكن الإنجازات التي حققها الفريق في 2021 وعودته للمنافسة ضمن فرق الوسط ستمنحه زخمًا جيدًا بالتوجه إلى الموسم الجديد، بينما سيمثّل وصول أليكس ألبون قصة جيدة كذلك.