تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا

كل ما تريدون معرفته عن الجولة الختامية لتحدي جي تي العالمي في بورتيماو بمشاركة ماكس فيرستابن

يستعد فيرستابن لظهوره الأول في بطولة تحدي جي تي العالمي الأوروبي، حيث يتقاسم قيادة مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3" مع كريس لولام وبن بارنيكوت، في مواجهة مرتقبة تجمعه بأسطورة الموتو جي بي فالنتينو روسي.

أحمد مجدي

منشور: 14-10-2026

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ماكس فيرستابن، مرسيدس "إيه إم جي" فيرستابن ريسينغ

يستعد ماكس فيرستابن لخوض ظهوره الأول الذي طال انتظاره في بطولة تحدي جي تي العالمي الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري. ومع مشاركة اثنين من سائقي فريقه المعتادين، دانيال جونكاديلا وجول غونون، في جولة بطولة العالم للتحمل التي أُعيدت جدولتها في برشلونة بدلًا من سباق قطر الملغى، سيجلس نجم الفورمولا 1 بنفسه خلف مقود السيارة.

وسيتقاسم فيرستابن قيادة سيارة مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3" رقم 3 مع زميله المعتاد وصديقه في سباقات المحاكاة كريس لولام، إلى جانب السائق الاحتياطي بن بارنيكوت. وسيكون هذا أول ظهور له خلف مقود سيارة من فئة "جي تي 3" منذ مشاركته في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة لعام 2026، كما ستكون مشاركته الأولى في البطولة.

أما على صعيد ترتيب البطولة، فإن السباق الذي يمتد لثلاث ساعات على حلبة أوتودرومو إنترناسيونال دو ألغارفي لن يغيّر الكثير في حسابات اللقب، بعدما حُسم بالفعل لصالح مارو إنغل ولوكاس أور ولوكا شتولتز خلال سباق نوربورغرينغ الذي امتد لثلاث ساعات. وتمتلك سيارة مرسيدس "إيه إم جي" رقم 48 التابعة لفريق وينوارد، والمعروفة بلقب "مامبا"، أفضلية نقاط لا يمكن تعويضها في كأس التحمل والترتيب الإجمالي الذي يجمع بين كأسَي التحمل والسباقات القصيرة.

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وبالتالي، سينصب الاهتمام الأكبر على أداء فيرستابن، إذ يُتوقع أن تمنح مشاركته البطولة اهتمامًا غير مسبوق. كما سيشهد الحدث مواجهة تجمع للمرة الأولى بين اثنين من أبرز نجوم رياضة المحركات، مع وجود فيرستابن على شبكة الانطلاق إلى جانب أسطورة الموتو جي بي فالنتينو روسي، الذي يشارك بانتظام على متن سيارة بي إم دبليو "إم 4 جي تي 3" رقم 46 التابعة لفريق دبليو آر تي.

وتعود بطولة تحدي جي تي العالمي الأوروبي إلى بورتيماو للمرة الأولى منذ عام 2015. ورغم أن حلبة الفورمولا 1 استضافت سباقين قصيرين في عامي 2014 و2015، فإنها لم تستضف سابقًا أي سباق تحمل ضمن هذه البطولة.

وكما يظهر في الجدول، سيمتد السباق حتى ساعات الغسق، ما يضفي أجواء خاصة على الجولة الختامية. ويتضمن البرنامج المصاحب سلسلة جي تي 2 الأوروبية، وكأس ماكلارين أوروبا، وسلسلة جي تي 4 الأوروبية، على أن تُقام سباقاتها يوم الأحد بعد انتهاء الحدث الرئيسي.

جدول البث ومواعيد سباق بورتيماو 2026

سيكون بالإمكان مشاهدة السباق مجانًا عبر يوتيوب من خلال القناة الرسمية لبطولة تحدي جي تي العالمي، "جي تي وورلد".

الجمعة 16 أكتوبر

- التجارب الحرة الأولى: 10:45 - 12:15 بتوقيت مكة المكرمة ومصر، و11:45 - 13:15 بتوقيت الإمارات.

- التجارب الحرة الثانية: 14:45 - 16:15 بتوقيت مكة المكرمة ومصر، و15:45 - 17:15 بتوقيت الإمارات.

- التصفيات: 19:55 - 21:05 بتوقيت مكة المكرمة ومصر، و20:55 - 22:05 بتوقيت الإمارات.

السبت 17 أكتوبر

- السباق: 19:00 - 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ومصر، و20:00 - 23:00 بتوقيت الإمارات.

قائمة المشاركين في سباق بورتيماو

أجبر التعارض مع جولة بطولة العالم للتحمل عددًا من السائقين على الغياب عن السباق. ويشمل ذلك جونكاديلا وغونون، ما أتاح الفرصة أمام فيرستابن للمشاركة.

ومن بين السائقين الآخرين الذين أعطوا الأولوية لجولة بطولة العالم للتحمل ماكسيم مارتن، وماركو سورنسن، ودان هاربر، وشون جيلايل، ونيكلاس نيلسن، وأليسيو روفيرا، ومارفين كيرشهوفر، وأوغوستو فارفوس ورافاييلي مارشيلو.

ومن الأسماء اللافتة أيضًا سائق الفورمولا 1 السابق نيكيتا مازيبين، الذي سيشارك بصفة استثنائية مع فريق موتوبارك.

وتُعد سيارات فئة المحترفين "برو" أبرز المرشحين للفوز بالترتيب العام، ولذلك تُميّز في قائمة المشاركين. ومع ذلك، تمكنت سيارات فئة الكأس الذهبية من الفوز مرتين خلال الموسم الحالي، وكان آخر ذلك في جولة الكأس القصيرة الممطرة في برشلونة.

ومن أبرز المشاركين:

- رقم 3 - : مرسيدس "إيه إم جي" فيرستابن ريسينغ: ماكس فيرستابن، بن بارنيكوت، كريس لولام.

- رقم 46 - فريق دبليو آر تي: نيل فيرهاخن، ماكس هيسه، فالنتينو روسي.

- رقم 48 - مرسيدس "إيه إم جي" مان-فيلتر: لوكاس أور، لوكا شتولتز، مارو إنغل.

- رقم 32 - فريق دبليو آر تي: كيلفن فان دير لينده، جوردان بيبر، تشارلز فيرتس.

- رقم 63 - تي جي آي ريسينغ باي جي آر تي: فرانك بيريرا، ماكسيميليان باول، ميركو بورتولوتي.

- رقم 96 - روتونيك ريسينغ: باتريك نيدرهاوزر، ماركو مابيلي، لوكا إنغلستر.

توقعات الطقس

حتى في منتصف أكتوبر، يستمر الطقس الصيفي الدافئ في السيطرة على جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة طوال عطلة نهاية الأسبوع. ورغم أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة حاليًا، والبالغة 28 درجة مئوية، قد لا تتحقق خلال أيام السباق، فمن المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة 20 درجة مئوية.

وبما أن السباق سيُقام مساءً، فمن المتوقع أن تكون الظروف مناسبة، مع بقاء درجات حرارة الهواء عند نحو 20 درجة مئوية عند خط النهاية. ولا يُتوقع هطول الأمطار خلال الأسبوع، رغم احتمال حجب السحب لأشعة الشمس بين الحين والآخر.

معلومات عن حلبة أوتودرومو إنترناسيونال دو ألغارف

- نوع الحلبة: حلبة سباقات دائمة.

- طول الحلبة: 4.635 كيلومتر.

- عدد المنعطفات: 15.

- أقصى انحدار: 6.2 و12 بالمئة.

- بداية استضافة بطولة تحدي جي تي العالمي الأوروبي: 2014، مع العودة في 2026 بعد غياب دام 11 عامًا.

- الرقم القياسي للفة في البطولة: دقيقة و42.589 ثانية، سجله توماس إنغه بسيارة لامبورغيني غاياردو "إف إل 2" عام 2014.

- افتتاح الحلبة: 2008.

الفائزون السابقون في بورتيماو

- 2014، السباق الأول: ييرون بليكي مولين وهاري بروتشيك، لامبورغيني غاياردو "إف إل 2".

- 2014، السباق الثاني: ماكسيميليان غوتز وماكسيميليان بوهك، مرسيدس-بنز "إس إل إس إيه إم جي جي تي 3".

- 2015، السباق الأول: فنسنت أبريل وماكسيميليان بوهك، بنتلي كونتيننتال "جي تي 3".

- 2015، السباق الثاني: روبن فرينز ولورنس فانثور، أودي "آر 8 إل إم إس ألترا".

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