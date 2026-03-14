كل لفة معركة من أجل البقاء.. القيادة غير ممتعة: فيرستابن محبط بوضوح
بعد حصة التصفيات لسباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي 2026، بدا ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، منزعجاً بشكل واضح بسبب المشاكل الكبيرة التي يعاني منها في سيارته.
قال فيرستابن، الذي يعاني من مشاكل كبيرة في تآكل الإطارات وتوازن سيارته، أن سباق الغد سيكون صعباً للغاية بالنسبة له.
ووصف فيرستابن الوضع بأنه سيئ للغاية.
حيث قال: "كانت كل لفة قمت بها على مجموعة الإطارات الجديدة سيئة للغاية. لذلك بصراحة أعتقد أن سباق الغد سيكون صعباً جداً".
وأضاف: "في الماضي، كانت الأمور تتحسن أحياناً عندما كنا نستبدل السيارة بالكامل".
وأردف: "لا شيء يعمل الآن. هذا ليس جيداً على الإطلاق".
وتابع قائلاً: "لا أستطيع القيادة الآن. كل لفة بالنسبة لي هي معركة من أجل البقاء".
واسترسل: "أنا لا أستمتع بالأمر إطلاقاً. كل شيء غير ثابت على الإطلاق".
وأوضح فيرستابن مدى عدم استقرار سيارته من خلال هذا المثال اللافت.
حيث أكد: "لا أستطيع حتى أن أضع نقطة مرجعية خلال التصفيات. أقوم بلفة واحدة وأقول: حسناً، هذا هو الحد".
وأضاف: "هل يمكنني أن أكون أسرع بـ0.4 ثانية؟ ربما. هل يمكنني أن أكون أبطأ بـ0.4 ثانية؟ نعم، هذا محتمل جداً أيضاً، لأن السيارة تنحرف باستمرار".
واختتم بيأس: "باختصار، الوضع صعب للغاية".
