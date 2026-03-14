قال فيرستابن، الذي يعاني من مشاكل كبيرة في تآكل الإطارات وتوازن سيارته، أن سباق الغد سيكون صعباً للغاية بالنسبة له.

ووصف فيرستابن الوضع بأنه سيئ للغاية.

حيث قال: "كانت كل لفة قمت بها على مجموعة الإطارات الجديدة سيئة للغاية. لذلك بصراحة أعتقد أن سباق الغد سيكون صعباً جداً".

وأضاف: "في الماضي، كانت الأمور تتحسن أحياناً عندما كنا نستبدل السيارة بالكامل".

وأردف: "لا شيء يعمل الآن. هذا ليس جيداً على الإطلاق".

وتابع قائلاً: "لا أستطيع القيادة الآن. كل لفة بالنسبة لي هي معركة من أجل البقاء".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

واسترسل: "أنا لا أستمتع بالأمر إطلاقاً. كل شيء غير ثابت على الإطلاق".

وأوضح فيرستابن مدى عدم استقرار سيارته من خلال هذا المثال اللافت.

حيث أكد: "لا أستطيع حتى أن أضع نقطة مرجعية خلال التصفيات. أقوم بلفة واحدة وأقول: حسناً، هذا هو الحد".

وأضاف: "هل يمكنني أن أكون أسرع بـ0.4 ثانية؟ ربما. هل يمكنني أن أكون أبطأ بـ0.4 ثانية؟ نعم، هذا محتمل جداً أيضاً، لأن السيارة تنحرف باستمرار".

واختتم بيأس: "باختصار، الوضع صعب للغاية".