كلير يتّجه لأن يُصبح مدرّبًا لناشئي فيراري

لعب كلير، المهندس المشهور وراء فوز جاك فيلنوف بلقب 1997 مع ويليامز، دورًا بارزًا في قسم الهندسة على المسار مع فيراري منذ انضمامه إلى الفريق في 2015.

وبدءًا من موسم 2019 لعب البريطاني دور مدرّب شارل لوكلير ومثّل واجهة مفيدة بين أصيل موناكو والمهندسين لمساعدة الطرفين على التأقلم مع بعضهما سريعًا.

وعلى إثر المحادثات الأخيرة، كشف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ دور كلير قد يتّسع ليُساعد ناشئي فيراري الآخرين، بمن فيهم شوماخر الذي انضمّ إلى هاس وكذلك روبرت شفارتزمان سائق الفورمولا 2.

وقال بينوتو: "كلير شخصٌ رائع ومحترفٌ جدًا، وتواجد مع فيراري لعدّة أعوام".

وأضاف: "أجرينا بعض المحادثات معه في الأسابيع الماضية ونودّ تطويره أكثر كمدرّب سائقين، ليس فقط بالنسبة لشارل، لكن لليافعين الآخرين المستقبليين الذين لدينا في الأكاديميّة".

وأردف: "لدينا ميك مع هاس في العام الماضي وسيبدأ خبرته في الفورمولا واحد، لكن لا يزال لدينا يافعون يتسابقون في الفورمولا 2 مثل شفارتزمان. ولا يزال هناك كالوم إيلوت الذي سيكون سائق التجارب الخاص بنا العام المقبل، وسيخوض بعض حصص التجارب.

وأكمل: "لذا سيتمثّل دور جوك في دعم هؤلاء السائقين لتطوير أنفسهم أكثر كسائقين واستغلال كامل إمكانيّاتهم".

وقال بينوتو أنّ دور مدرّب السائق مهمٌ على صعيد المساعدة على تقييم الأداء على المسار وتحديد الجوانب التي يُمكن تحسينها.

وقال الإيطالي: "يدعم السائقين من أجل تقديم الأداء والقيادة بأفضل مستوى. ينظر إلى خطوط التسابق وطريقة الكبح في المنعطفات والتسارع وإدارة الإطارات".

وأكمل: "هم هنا لدعم مهندسي السباق، ومهندسي الأداء والسائقين من أجل ضمان تطوّر السائق بشكلٍ جيّد".