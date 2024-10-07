كلير ويليامز: فكرة العمل سابقاً مع سترول "تدفعني للجنون"
تكلمت كلير ويليامز المديرة السابقة لفريق ويليامز حول التحديات التي واجهتها في 2020، والوضع الذي اختبرته مع لورانس سترول.
كلير ويليامز، نائب فريق ويليامز
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
أثنت ويليامز على طريق التحسين والتطوير الذي يسير به جايمس فاولز مدير فريق ويليامز حالياً.
ويواصل الفريق، الذي بدأ التعافي الماضي بعد استحواذ دوريلتون كابيتال في 2020، الزخم الذي بناه بعد تحقيق المركز السابع ضمن بطولة المصنعين في 2023.
وتكلمت كلير ويليامز حول موسم 2020، الأكثر صعوبة لها على الإطلاق، والخلاف الذي حصل مع عائلة سترول.
فقالت: "كنا مفلسين تماماً في 2020".
وأكملت: "بدأت التحديات حين ألغى أحد أهم رعاتنا صفقة، ولم يدفع قيمتها".
وتابعت: "رفعنا عليهم دعوى في المحكمة، وفزنا".
وأردفت: "لكن رغم ذلك، أثّر ذلك على ميزانيتنا كثيراً".
واختتمت: "كان لدينا تعاون مع لورانس سترول آنذاك، حين أعود بالذاكرة فإن فكرة تواجد لورانس معنا آنذاك تدفعني للجنون".
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كلير ويليامز: فكرة العمل سابقاً مع سترول "تدفعني للجنون"
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