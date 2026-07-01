كلير ويليامز: راسل يمتلك أفضلية ذهنية على أنتونيللي بفضل نضجه وسعيه للمثالية

وجاء هذا التقييم بعد جائزة النمسا الكبرى، حيث نجح راسل في تحقيق الفوز بعدما صمد أمام الضغوط حتى النهاية، بينما ارتكب أنتونيللي عدة أخطاء في بداية السباق، بعدما دخل عطلة نهاية الأسبوع متأثرًا أيضًا بخطأه في التصفيات، عندما ألغى محاولته الأخيرة معتقدًا أن الأعلام الصفراء المزدوجة قد رُفعت، ما حرمه من الانطلاق من الصف الأمامي.

وترى ويليامز أن قدرة راسل على التعامل مع الضغوط واستغلال أية أفضلية ممكنة ستساعده على تقليص الفارق مع زميله في البطولة.

فقالت: "من واقع تجربتي مع جورج، أعتقد أنه قادر تمامًا على الفوز بالمعركة النفسية عندما يتعلق الأمر بالمنافسة على بطولة العالم، خاصة عندما يكون منافسك المباشر هو زميلك في الفريق، لأنه يقود السيارة نفسها".

وأضافت: "ما يميزه هو أنه يدرك نفسه جيدًا. فهو يجلس كل يوم ويسأل نفسه: ماذا يجب أن أفعل لأتفوق على زميلي؟ وكيف يمكنني الفوز بهذه المعركة؟".

وتابعت: "في مثل هذه البطولات، عندما يتنافس زميلا الفريق ضد بعضهما، كما حدث بين لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ، فإن المعركة النفسية هي التي تحسم الحرب في النهاية. وأعتقد أن جورج، بفضل النضج الذي يمتلكه مقارنة بكيمي في هذه المرحلة، سيفوز بهذه المواجهة".

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وكان راسل أحد سائقي برنامج مرسيدس للناشئين عندما انضم إلى ويليامز بعد تتويجه بلقب فورمولا 2 في موسمه الأول عام 2018. ورغم أن الاتفاق منح ويليامز محركات مرسيدس بتكلفة أقل، فإن الفريق ظل يعاني ماليًا، فيما جاءت سيارة 2019 بعيدة عن المنافسة.

وفي العام التالي، دفعت تداعيات جائحة كورونا فريق ويليامز إلى حافة الإفلاس، قبل أن تنقذه صفقة الاستحواذ من شركة دوريلتون كابيتال. وخلال تلك الفترة، بقي راسل في آخر شبكة الانطلاق بينما واصلت مرسيدس ولويس هاميلتون حصد بطولات العالم.

ورغم رغبته المستمرة في الانتقال إلى مرسيدس، لم تتحقق تلك الخطوة إلا مع نهاية موسم 2021 بعد رحيل فالتيري بوتاس، لكن وصوله تزامن مع دخول اللوائح التقنية الجديدة، التي عانت مرسيدس كثيرًا في التأقلم معها.

واستذكرت ويليامز تلك المرحلة قائلة: "كلما كان جورج في ويليامز ويريد الخروج من عقده، وكان يرى مرسيدس تفوز بكل شيء، كنت أقول له دائمًا إن هذه السنوات، رغم صعوبتها، ستصبح لاحقًا مصدر قوة بالنسبة له، وستمنحه الصلابة التي قد يحتاجها في مسيرته داخل فورمولا 1".

وأكملت: "هو يتعامل مع كل شيء بمنتهى الجدية. ولا أعلم إن كان من الممكن القول إنه يبالغ في التحليل، لأن فورمولا 1 بطبيعتها تتطلب الكثير من التحليل. لكن جورج شخص دقيق للغاية، ويسعى دائمًا إلى الكمال. وهذا لا يمكن إلا أن يكون نقطة قوة في الظروف التي يعيشها هذا الموسم".

واختتمت: "كان يروي دائمًا قصة من أيام الكارتينغ مع والده، حين كان الجميع يلقبه بـ (الجد)، لأنه كان يتصرف بنضج يفوق عمره بكثير. وأعتقد أن هذا النضج هو ما صنع لديه تلك الشخصية المثالية. هذه هي شخصية جورج؛ فهو يريد أن يؤدي كل شيء بأفضل صورة ممكنة.