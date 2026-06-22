في بودكاست هاي بيرفورمانس ريسينغ، اجتمعت كلير ويليامز مع مقدم البرنامج جيك همفري، ومهندس الفورمولا 1 السابق روب سميدلي، ومدير الفريق السابق أوتمار زافناور، لمناقشة الوضع الحالي لسائقها السابق جورج راسل في مرسيدس.

وأوضحت ويليامز أنها كانت تعتبر راسل المرشح الأبرز للفوز بالبطولة في بداية الموسم، لكنها اعترفت بأنها "منزعجة للغاية" من سوء الحظ الذي تعرض له، خاصة في معركته مع متصدر البطولة كيمي أنتونيللي.

وعانى راسل، الذي بدأ مسيرته في الفورمولا 1 مع ويليامز عام 2019، من سلسلة من الانتكاسات الكبيرة خلال السباقات السبعة الأولى من الموسم الحالي.

فعلى عكس السائق البريطاني الذي واجه مشاكل ميكانيكية في التجارب التأهيلية بالصين، وأفسدت سيارة الأمان استراتيجيته في اليابان، ثم انسحب من سباق كندا بسبب عطل في السيارة أثناء تصدره، نجح زميله الناشئ أنتونيللي في الفوز بخمسة من أول سبعة سباقات.

وتحدثت ويليامز عن هذه المنافسة الداخلية وعن عامل الحظ داخل مرسيدس، قائلة: "في بداية العام تحدثت بثقة كبيرة وقلت إن هذا سيكون عام جورج".

Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول

وأضافت: "أعتقد أنني قللت من شأن كيمي قليلًا، رغم أن كثيرين فعلوا الأمر نفسه في بداية الموسم. ومع ذلك، كنت أؤمن حقًا بأن هذا سيكون عام جورج".

وتابعت: "نحن دائمًا ما نناقش دور الحظ في الفورمولا 1، وأعتقد أن بعض الأشخاص أكثر حظًا من غيرهم بالتأكيد. لقد رأيت ذلك مرات عديدة خلال سنواتي مع ويليامز".

وأكملت: "في اللحظات التي كان يتحول فيها السباق إلى يانصيب بسبب الأمطار أو سيارة الأمان، لم تكن ويليامز تستفيد تقريبًا من تلك اللحظات المحظوظة. بينما كانت فرق أخرى أكثر حظًا".

وأردفت: "لم يكن ذلك بسبب خطأ في الاستراتيجية أو ارتكابنا خطأ ما، بل ببساطة لأن الحظ لم يكن إلى جانبنا. ولم يكن كذلك أبدًا".

هذا وأكدت ويليامز أن وضع راسل لا علاقة له بالموهبة، واختصرت مخاوفها بالقول: "أنا أيضًا قلقة على جورج. بالتأكيد لا أعتقد أن ما حدث له يعود إلى نقص في الموهبة، إنه فقط يمر بفترة من سوء الحظ. لا أريد أن يلتصق هذا الحظ السيئ بجورج لأنه يستحق الفوز بالبطولة بكل تأكيد".