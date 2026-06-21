كلير ويليامز تقارن تأثير هاميلتون في فيراري بمايكل شوماخر
تعتقد كلير ويليامز أن لويس هاميلتون يمتلك الحضور والشخصية القادرين على إحداث تحول في فيراري بطريقة مشابهة لما فعله مايكل شوماخر.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: جيف روبينز / صور لوس أنجلوس
ترى كلير ويليامز، نائبة مدير فريق ويليامز السابقة، أن عددًا قليلًا جدًا من السائقين في تاريخ الفورمولا 1 يمتلكون الشخصية القادرة على تغيير مسار فريق بأكمله.
وخلال ظهورها في بودكاست "هاي بيرفورمانس ريسينغ"، تحدثت ويليامز عن الموسم الثاني للويس هاميلتون مع فيراري. وبعد أن حقق بطل العالم سبع مرات مؤخرًا انتصاره رقم 106 في مسيرته والأول له مع فريق مارانيللو، بدأت المقارنات تظهر بشكل طبيعي مع الفترة الأسطورية التي قضاها مايكل شوماخر مع فيراري بين عامي 1996 و2006.
وعندما سُئلت عن السائقين الذين يندمجون داخل الفرق ويصبحون جزءًا رئيسيًا من عملية التحول، قالت ويليامز: "لا أعتقد أن بإمكاني القول إن أيًا من سائقينا فعل ذلك بالضرورة. وهذا ليس انتقاصًا منهم أو محاولة للتقليل من شأنهم، لكننا ببساطة لم نكن ذلك النوع من الفرق".
وأضافت: "لم يكن لدينا ذلك النوع من السائقين الذين يدخلون الفريق ويتركون تأثيرًا هائلًا. لكنني بالطبع شاهدت ذلك في هذه الرياضة. هذا بالضبط ما فعله مايكل مع فيراري، وهو أمر استثنائي".
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وتابعت: "لكن يجب أن يكون الفريق في وضع معين، كما يجب أن يتمتع السائق بشخصية خاصة حتى يحدث هذا السيناريو. ولا نرى ذلك كثيرًا".
وأردفت: "لدينا ماكس فيرستابن في ريد بُل، وقد حدث الأمر هناك. وتحدثنا عن مايكل في فيراري، والآن ربما لويس في فيراري. لكن ذلك يتطلب حضورًا قويًا للغاية، وقدرات تواصل كبيرة، وجهدًا هائلًا. سمعت لويس وهو يتحدث بالإيطالية ويشكر الناس. أحب لكنته الإيطالية الصغيرة. إنها لطيفة جدًا. لا أعرف إن كان يمكنني وصف لويس هاميلتون باللطيف، لكنني سأفعل. كم من الوقت يقضيه هناك؟ هل بدأ بالفعل في قضاء وقت أطول في مارانيللو؟ لا أعرف. لأن الجميع في بداية موسم 2025 كانوا يقولون: هل انتهى أمر لويس؟".
وأكملت: "لكن أي شخص أمضى وقتًا طويلًا في هذه الرياضة يعرف جيدًا مقدار الوقت الذي يحتاجه السائق، خصوصًا إذا كان قد أمضى سنوات طويلة مع فريق واحد وحقق معه النجاح الذي حققه لويس مع مرسيدس. الانتقال إلى فريق جديد لن يكون سهلًا أبدًا. الأمر يحتاج إلى وقت طويل جدًا، وكل هذه العناصر تحتاج إلى وقت حتى تنسجم مع بعضها".
واختتمت: "ولا يمكن أيضًا تجاهل الفوارق الثقافية الموجودة بين مرسيدس وفيراري، وبين فيراري ومعظم الفرق الأخرى على شبكة الانطلاق".
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