كلير: فيراري "لم تغيّر شيئًا" وسط تكهنات بشأن جناح أمامي مرن

صرح جوك كلير كبير مهندسي الأداء لدى فيراري أن الفريق "لم يغيّر شيئًا" رغم الشائعات حول التعديلات الداخلية لجناحه الأمامي للاستفادة من مرونة أكبر.

وكان الفريق الإيطالي أحد الفرق التي قدمت استفسارًا إلى فيا حول الأجنحة الأمامية لفريقي مرسيدس ومكلارين، معتقدًا أن هذه الأجنحة كانت تتمتع بمرونة تتجاوز الحدود المسموح بها رغم اجتيازها لاختبارات الصلابة التي تجريها "فيا".

وبعد أن قدمت فيا توضيحًا بشأن ذلك، فُتحت الأبواب أمام الفرق الأخرى لتطوير تصميم مماثل - ويُعتقد أن فيراري قد اعتمدت نسختها الخاصة في السباق. وتم اعتبار ذلك سببًا محتملاً لفوز الفريق الساحق بالمركزين الأول والثاني في جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

ولكن كلير أشار إلى أنه من "المشكوك فيه" مناقشة كيفية تطور تصميمات الفرق الأخرى، مؤكدًا أن فيا راضية عن التزام فيراري بالقوانين.

وعند سؤاله عن المدة الزمنية اللازمة للأجنحة الأمامية المرنة بعد توضيح فيا، قال كلير: "أعتقد أن ما نتحدث عنه هنا هو نقاش مشكوك فيه إلى حد كبير".

وأضاف: "نحن لا نعرف ما الذي تفعله الفرق الأخرى. نحن نعلم فقط ما نفعله على سيارتنا. نحن نُفسر القوانين بالطريقة التي نعتقد أنها التأويل الصحيح، وفيا لم تشكك أبدًا في أي من تفسيراتنا للقوانين".

وتابع: "نحن لم نغير شيئًا، ونستمر في التطوير قدر ما نستطيع وبأسرع ما نستطيع ضمن نطاق القوانين".

هذا وأوضح كلير أن تألق فيراري في أوستن جاء نتيجة فهم الفريق لكيفية إخفاقه في جائزة النمسا الكبرى في يونيو، مشيرًا إلى التشابه بين المسارين.

كما أضاف أن أوستن أثبتت أيضًا أن تحديثات فيراري في نهاية الموسم الأوروبي نجحت في التخفيف من التراجع في منتصف الموسم بعد حزمة التحديثات غير الناجحة في برشلونة.

حيث قال: "كان هناك أمور قمنا بها في الإعدادات؛ أعتقد أننا أخطأنا في النمسا، وهو مسار مشابه جدًا لأوستن. الجوانب في أوستن التي نجحت معنا كانت نتيجة لما لم ننجح فيه في النمسا".