جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

كلمة واحدة وجدها شارل لوكلير الأنسب لوصف ماكس فيرستابن

أجاب شارل لوكلير سائق فيراري مؤخرًا عند سؤاله عن كلمة واحدة يصف بها غريمه ماكس فيرستابن قائلًا بأن "عدائي" هي الوصف الأمثل.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بينما رأينا لمحات من معارك حامية عندما تنافس لوكلير جنبًا إلى جنب مع فيرستابن على المسار، مثلما حدث في الجولات الأولى من موسم 2022، إلا أنّه لم تتبلور بعد معركة على اللقب بين الثنائي، وربما تكون هنالك احتمالية لرؤية مثل هذه المعركة في 2024 إذا ما تمكنت فيراري ولوكلير من استعادة الأداء القوي الذي ظهرا به في موناكو.

وقد وصف لوكلير غريمه "بالعدائي" خلال حديثه مع صحيفة لا ستامبا، حيث أنه لا يتردد بأن يهجم على أية مساحة يراها متاحة للتجاوز.

حيث قال: "أعتقد بأن عدائي هي الكلمة الأنسب. إذ وكأنه دومًا يقول في نفسه: لو هنالك مساحة، فسأهجم هناك مباشرة".

لكن وعند سؤاله عن كيفية وصف نفسه كسائق، قال لوكلير: "أنا سريع كذلك وبديهي، حيث أنه وفي لحظات معينة أقود فيها معتمدًا على حدثي ولا سيما في التصفيات".

وأضاف: "أخلد إلى النوم وأستيقظ في كل صباح وعقلي مركز فقط على فكرة الفوز، لا يهمني تحقيق المركز الثاني أو الثالث، كما أنني لا أقارن نفسي بالآخرين كثيرًا".

وتابع: "كنت أفعل ذلك في الماضي، لكنني أدركت بأن السبيل الأمثل هو التركيز على نفسك والعمل كذلك على الأمور التي تحتاج إلى تحسين لديك".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فاسور تعقيباً على حدّة المنافسة في الفورمولا واحد: "الأخطاء ممنوعة"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
شارل لوكلير
More from
شارل لوكلير
فاسور تعقيباً على حدّة المنافسة في الفورمولا واحد: "الأخطاء ممنوعة"

فاسور تعقيباً على حدّة المنافسة في الفورمولا واحد: "الأخطاء ممنوعة"

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فاسور تعقيباً على حدّة المنافسة في الفورمولا واحد: "الأخطاء ممنوعة"
مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2024

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2024
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
فيراري
More from
فيراري
فيرستابن بعد سباق كندا: "باتت المنافسة أكثر صعوبة بالتأكيد"

فيرستابن بعد سباق كندا: "باتت المنافسة أكثر صعوبة بالتأكيد"

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن بعد سباق كندا: "باتت المنافسة أكثر صعوبة بالتأكيد"
ساينز يكشف "مخاطرته بالموت" قبل عمليته الجراحية على هامش سباق جدة

ساينز يكشف "مخاطرته بالموت" قبل عمليته الجراحية على هامش سباق جدة

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ساينز يكشف "مخاطرته بالموت" قبل عمليته الجراحية على هامش سباق جدة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

غاسلي: ألبين "تقيّم كافة الخيارات" حول محركها لموسم 2026

غاسلي: ألبين "تقيّم كافة الخيارات" حول محركها لموسم 2026

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
غاسلي: ألبين "تقيّم كافة الخيارات" حول محركها لموسم 2026
سترول: أستون مارتن يمكنها تقديم مشروع "شاب" و"مثير" لنيوي

سترول: أستون مارتن يمكنها تقديم مشروع "شاب" و"مثير" لنيوي

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
سترول: أستون مارتن يمكنها تقديم مشروع "شاب" و"مثير" لنيوي
مكلارين بحاجة إلى أن "تستنفر" نفسها ضمن السعي لتحقيق المزيد من الانتصارات في الفورمولا 1

مكلارين بحاجة إلى أن "تستنفر" نفسها ضمن السعي لتحقيق المزيد من الانتصارات في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
مكلارين بحاجة إلى أن "تستنفر" نفسها ضمن السعي لتحقيق المزيد من الانتصارات في الفورمولا 1
ماركيز: من الصعب الآن الحصول على مسيرة طويلة في الموتو جي بي

ماركيز: من الصعب الآن الحصول على مسيرة طويلة في الموتو جي بي

MGP موتو جي بي
تجارب موجيللو
ماركيز: من الصعب الآن الحصول على مسيرة طويلة في الموتو جي بي

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط