كلمة واحدة وجدها شارل لوكلير الأنسب لوصف ماكس فيرستابن

بينما رأينا لمحات من معارك حامية عندما تنافس لوكلير جنبًا إلى جنب مع فيرستابن على المسار، مثلما حدث في الجولات الأولى من موسم 2022، إلا أنّه لم تتبلور بعد معركة على اللقب بين الثنائي، وربما تكون هنالك احتمالية لرؤية مثل هذه المعركة في 2024 إذا ما تمكنت فيراري ولوكلير من استعادة الأداء القوي الذي ظهرا به في موناكو.

وقد وصف لوكلير غريمه "بالعدائي" خلال حديثه مع صحيفة لا ستامبا، حيث أنه لا يتردد بأن يهجم على أية مساحة يراها متاحة للتجاوز.

حيث قال: "أعتقد بأن عدائي هي الكلمة الأنسب. إذ وكأنه دومًا يقول في نفسه: لو هنالك مساحة، فسأهجم هناك مباشرة".

لكن وعند سؤاله عن كيفية وصف نفسه كسائق، قال لوكلير: "أنا سريع كذلك وبديهي، حيث أنه وفي لحظات معينة أقود فيها معتمدًا على حدثي ولا سيما في التصفيات".

وأضاف: "أخلد إلى النوم وأستيقظ في كل صباح وعقلي مركز فقط على فكرة الفوز، لا يهمني تحقيق المركز الثاني أو الثالث، كما أنني لا أقارن نفسي بالآخرين كثيرًا".

وتابع: "كنت أفعل ذلك في الماضي، لكنني أدركت بأن السبيل الأمثل هو التركيز على نفسك والعمل كذلك على الأمور التي تحتاج إلى تحسين لديك".