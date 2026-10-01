"كلما شاهدت التلفاز، أعتقد أنني كنت سأقدم أداءً أفضل" – السبب الحقيقي وراء استمرار ألونسو في الفورمولا 1

كان الأمر مطروحًا منذ فترة طويلة، لكن قبيل جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، أُعلن عنه رسميًا أخيرًا: سيضيف ألونسو عامًا آخر إلى مسيرته اللامعة في الفورمولا 1، ما سيجعل موسم 2027 موسمه الرابع والعشرين في قمة رياضة السيارات.

وكان الجميع في البادوك يعلمون بالفعل أن ألونسو سيواصل مسيرته، وهو ما يفسر أيضًا سبب تكرار مايك كراك قوله إنه "مرتاح" رغم استغراق الإعلان أشهرًا قبل صدوره.

وأوضح ألونسو خلال يوم الإعلام في سيبانغ أن العملية التي أفضت إلى توقيعه الجديد لعام 2027 كانت مباشرة إلى حد كبير.

وقال: "اتخذت القرار مؤخرًا جدًا، ونعم، كان الجلوس مع لورانس أمرًا مباشرًا جدًا. لم يكن لدينا الكثير لنناقشه. كنا نرغب كلانا في مواصلة العمل في تلك المرحلة. كانت محادثة استمرت خمس دقائق، ثم أعلنا الأمر".

ومع ذلك، فإن توقيت الإعلان مثير للاهتمام. ففي مدريد، قال ألونسو إن مستقبله سيعتمد إلى حد كبير على التغييرات في القوانين لعام 2027. وخلال الأعوام المقبلة، ستتحرك النسبة بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية باتجاه توزيع 60-40 على خطوتين، مع تحديد التوزيع لعام 2027 عند 58-42.

لكن لم يطرأ أي تغيير على قوانين العام المقبل منذ مدريد، ومع ذلك منح ألونسو الضوء الأخضر لمواصلة مسيرته. ولذلك، يتبين أن السبب الحقيقي للاستمرار مختلف قليلًا: يقول ألونسو إنه لا يزال يشعر بالنار بداخله ولا يريد التخلي عنها.

وقال: "ليست لدي أي ضمانات بأن 2027 سيكون أكثر متعة، لكن هذا التزام عليك أن تقطعه على نفسك. وفي نهاية المطاف، أشعر بأنني سريع، وأشعر بالحافز، وأشعر بأنني أستمتع بما أفعله".

وأضاف: "إذا كنت جالسًا في المنزل أشاهد التلفاز وأتابع السباقات، فسأشعر بأنني قادر على تقديم أداء أفضل منهم"، قال ألونسو عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن دوافعه لمواصلة المسيرة.

ثمّ تابع: "هذا ما كنت أشعر به بطريقة ما عندما كنت بعيدًا عن الفورمولا 1 وأتابع السباقات. كنت أفكر: واو، هذا الأمر وذاك ليسا صحيحين. وكنت دائمًا أشعر بالنار بداخلي للوجود هناك ومحاولة تقديم أداء أفضل".

وأكمل: "وما زلت أشعر بها الآن، وقلت لنفسي: كما تعلمون، ما دامت تلك النار بداخلي، فأعتقد أن الوقت لم يحن للتوقف".

وهذا يعني أن ألونسو سيواصل المنافسة في الفورمولا 1 العام المقبل في سن السادسة والأربعين. وعندما سُئل سائق أستون مارتن، بعد حديثه عن محادثته مع سترول التي استمرت خمس دقائق فقط، عن المدة التي احتاجها لمناقشة عام إضافي مع أفراد عائلته في المنزل، أجاب مازحًا: "حسنًا، لم يكن الأمر متعلقًا بالواجبات العائلية، بل أكثر بطريقة فهمي للحياة ورياضة السيارات. زوجتي داعمة جدًا، وهي تشعر بالألم هذا العام أيضًا، كما أنها قلقة بشأن صحتي عندما لا نكون قادرين على المنافسة! لذلك أعتقد أنه من الأفضل... هي تفضل أن أكون بعيدًا عندما لا نكون قادرين على المنافسة!".

ومع ذلك، لا يزال ألونسو يضغط من أجل إجراء مزيد من التغييرات على القوانين. ففي مدريد، قال إنه لم يتخل تمامًا عن أمله في إجراء تعديلات إضافية قبل بداية الموسم المقبل، قبل أن يطرح حتى مقترحًا ملموسًا في باكو.

واقترح بطل العالم مرتين الحد من القدرة القصوى للبطارية لفترات أطول، بحيث تصبح منحنيات السرعة أكثر طبيعية من جديد، ولا يصل السائقون إلى سرعتهم القصوى إلا في نهاية المقطع المستقيم، بدلًا من الوصول إليها في منتصفه قبل الدخول في الكليبنغ أو السوبر كليبنغ.