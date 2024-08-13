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كلاركسون: مكلارين ومرسيدس تساعدان فيرستابن على تحقيق اللقب

يرى توم كلاركسون أن ماكس فيرستابن سيحصل على المساعدة في سعيه لحصد لقبه الرابع في الفورمولا واحد، من قبل فريقي مكلارين ومرسيدس.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

كان من المتوقع أن تمتلك ريد بُل - التي سيطرت بشكل ساحق في موسم 2023 الماضي - فارقاً كبيراً في الأداء أمام منافسيها.

لكن ورغم البداية القوية للموسم، إلا أن فيرستابن لم يحقق سوى 3 انتصارات خلال السباقات التسعة الأخيرة، وذلك بعد التحسن الكبير في تأدية أقرب المنافسين وبشكل خاص مكلارين وفيراري.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام للبطولة بفارق 78 نقطة أمام لاندو نوريس سائق مكلارين رغم عدم تحقيقه لأي انتصار منذ سباق إسبانيا.

لكن المسألة أكثر تعقيداً ضمن بطولة المصنعين، حيث لا تمتلك ريد بُل سوى 42 نقطة أمام مكلارين مع تبقي 10 سباقات حتى انتهاء الموسم.

وضمن معرض كلامه في برنامج "F1 Nation" الإذاعي عبر الإنترنت، عبّر كلاركسون عن رأيه بأن فيرستابن سيحسم لقبه الرابع على التوالي بمساعدة مرسيدس ومكلارين.

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فقال: "أعتقد أن ماكس فيرستابن لن يكون السائق الذي يسجل أكبر عدد من النقاط بعد 10 سباقات".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك سيكون أحد سائقي مرسيدس أو مكلارين. لكنني أعتقد أنه سجل ما يكفي من النقاط ليحسم اللقب".

وتابع: "مكلارين ومرسيدس قويتان جداً. وكلاهما سينافسان بعضهما البعض، وهذا ما سيساعد ماكس فيرستابن ضمن معركة اللقب".

وأردف: "رغم عدم فوزه بأي سباق مؤخراً، لكنه يواصل حصد النقاط وتوسيع الفارق ضمن معركة اللقب".

وأضاف: "هذا كل ما يحتاجه لناحية النقاط كي يحسم اللقب".

واسترسل: "لكن بالنسبة إلى بطولة المصنعين، فتلك قصة أخرى. أعتقد حقاً أن مكلارين قادرة على الفوز باللقب".

واختتم: "الفارق لا يتجاوز 42 نقطة ولديهم سائقان قويان بشكل لا يصدق: أوسكار بياستري ولاندو نوريس".

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