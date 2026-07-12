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كلاركسون حول فيرستابن: أحد أكثر الأشخاص لطفًا الذين عرفتهم في حياتي

شارك مقدم برنامج "توب غير" السابق جيريمي كلاركسون حكاية طريفة عن لقائه مع ماكس فيرستابن خلال جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

حضر مقدم برنامج "توب غير" السابق ونجم برنامج "مزرعة كلاركسون" جيريمي كلاركسون عطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى كضيف لفريق ألبين

وكانت هذه أول مشاركة لكلاركسون في سباقات الفورمولا واحد منذ إعلانه عن تشخيص إصابته بسرطان البروستات.

وكان مقدم البرنامج البالغ من العمر 66 عامًا قد أعلن عن التشخيص في الحلقة الأخيرة من برنامجه، لكنه أوضح أنه بسبب اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، فقد اكتمل علاجه بنجاح وتمكن مؤخرًا من التغلب على السرطان بشكل كامل.

جيريمي كلاركسون

جيريمي كلاركسون

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وقرر كلاركسون، الذي يعيش بالقرب من حلبة سيلفرستون، مغادرة الحلبة قبل رفع العلم المرقط يوم الأحد. 

وفي مقطع فيديو صوره أثناء مغادرته منطقة الحلبة، شارك حكاية طريفة عن حادثة جمعته مع فيرستابن خلال جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي.

وأوضح كلاركسون أنه غادر مبكرًا لتجنب الازدحام المروري بعد السباق، وروى كيف أنه في العام الماضي، وأثناء انتظارهما انتهاء الازدحام بعد السباق، وجد نفسه عالقًا في غرفة صغيرة مع فيرستابن.

وضمن مقطع فيديو صوره أثناء مغادرته منطقة الحلبة، قال كلاركسون: "نحن الآن ننهي التصوير هنا؛ سنعود إلى المنزل لمشاهدة آخر 20 لفة من السباق على التلفاز حتى لا نعلق في الازدحام المروري".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وأكمل: "لأنني في العام الماضي علقت في غرفة صغيرة جدًا مع ماكس فيرستابن لمدة ساعتين". 

وتابع: "إنه شخص رائع؛ واحد من ألطف وأطيب الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق. والآن حان وقت العودة إلى المزرعة".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشيد فيها كلاركسون بسائق ريد بُل. فبعد جائزة البرازيل الكبرى المثيرة للجدل في موسم 2024، والتي حسم فيها فيرستابن لقبه الرابع على التوالي، أدلى المقدم الشهير بالتصريح القوي التالي:

"ماكس فيرستابن أحد أعظم السائقين على مر العصور. وربما يكون حتى أعظم سائق رأيناه على الإطلاق".

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