كفيات ينضمّ إلى ألبين كسائق احتياطيّ في الفورمولا واحد

تخلّت ألفا تاوري نهاية موسم 2020 عن كفيات واختارت التعاقد مع ناشر ريد بُل يوكي تسونودا لمُجاورة بيير غاسلي لموسم 2021.

وسجّلت تلك نهاية فترة كفيات الثالثة مع الحظيرة الإيطاليّة، والثانية له منذ مغادرته لصفوف عائلة ريد بُل في 2017.

اقرأ أيضاً: ألبين تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2021 في الفورمولا واحد

وقال لورون روسي المدير التنفيذيّ لألبين: "لدينا إضافة كبيرة إلى الفريق متمثّلة في دانييل كفيات الذي سيكون سائقنا الاحتياطيّ".

وأضاف: "نحن سعداء بذلك، لأنّه من المهمّ أن يكون لدينا سائقٌ احتياطيٌ قوي في هذا الظرف الوبائيّ، وأثبت دانييل سرعته وأنّه سائقٌ موثوقٌ به في الظروف الصعبة".

وأردف: "حقّق ثلاث منصّات تتويج في عمر 26 عامًا ، لذا نحن سعداء للغاية بتواجده وجهوزيّته للقيادة في حال احتاج الأمر ذلك، إنّه إضافة جيّدة للفريق".

من جانبه قال كفيات: "أنا متحمّسٌ جدًا للانضمام إلى عائلة فريق ألبين للفورمولا واحد".

ثمّ تابع: "حقّق الفريق بعض النتائج الرائعة في العام الماضي وهو متقدّمٌ جدًا من الناحية التكنولوجيّة. كانت عمليّة التطوير قويّة وأهدف للمساهمة بشكلٍ إيجابي في ذلك".

وأردف: "سأحاول استغلال خبرتي على المسار وخارجه لتطوير سيارة آي521 والسيارات المستقبليّة للفريق كذلك. تحتاج للحفاظ على تأهّبك كسائق احتياطي وأتطلّع قدمًا للاندماج في الفريق في جوانب مختلفة".