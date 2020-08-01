كفيات يتّجه لخسارة خمسة مراكز من مكان تأهّله في جائزة بريطانيا الكبرى

استخدم الروسي علبة تروس مخصّصة ليوم الجمعة مثل المعتاد، لذا يتعلّق التغيير بمشكلة تمّ اكتشافها بعد سباق المجر الذي أكمله في المركز الـ 12.

وعانى زميله بيير غاسلي من عطل في علبة التروس في سباق المجر وسيحصل هو الآخر على علبة تروس جديدة يوم السبت. لكن بالنظر إلى فشله في إكمال السباق الماضي فإنّ التغيير سيكون مجانيًا ولن يتلقّى عقوبة.

وكان غاسلي من تمتّع بالوتيرة الأفضل بين سائقَي ألفا تاوري في مجريات الجمعة مُحقّقًا المركز الثامن في الحصّة الثانية في الوقت الذي اكتفى فيه كفيات بالمرتبة الـ 15 بعد خسارته للفّته السريعة بسبب الأعلام الحمراء.

وقال كفيات: "كان يومًا مثمرًا جيّدًا. الأمر الوحيد السلبي هو العلم الأحمر الذي تزامن مع لفّتي السريعة، لذا تعيّن عليّ إلغاء اللفّة والمحاولة مجدّدًا لاحقًا على إطارات مستعملة ولم تكن تلك أفضل اللفّات".

وأكمل: "ما عدا ذلك فأعتقد بأنّنا حصلنا على بيانات جيّدة اليوم، كنت مسرورًا بتوازن السيارة. سنحسّن بعض الجوانب للغد ونحلّل ما يُمكننا فعله بشكلٍ أفضل كون الأداء متقاربٌ جدًا مثل المعتاد".

وبعد معاناته من سلسلة من مشاكل الموثوقيّة في المجر، بدا غاسلي أكثر تفاؤلًا حيال حظوظه نهاية هذا الأسبوع.

وقال الفرنسيّ: "كان يومًا مثمرًا وأكملنا الكثير من الأشياء. لم أتوصّل بعد إلى التوازن الذي أريده، لكنّ الأداء يبدو جيّدًا حتّى الآن. ستكون الأجواء مختلفة غدًا ويوم الأحد".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا أكملنا لفّات أكثر في هتين الحصّتين ممّا أكملناه في عطلة نهاية أسبوع المجر بأكملها. أحظى بشعورٍ جيّد عند قيادة السيارة لكن لا يزال أمامنا بعض العمل وسنحاول إتمام ذلك للغد".