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كفيات يؤكّد أهمية مواصلة الضغط للنهاية رُغم الاعتراف بمواجهته وضعًا صعبًا

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كفيات يؤكّد أهمية مواصلة الضغط للنهاية رُغم الاعتراف بمواجهته وضعًا صعبًا

يعتقد دانييل كفيات أنه من المهم مواصلة الضغط حتى النهاية مع فريقه ألفا تاوري، حتى بالرُغم من اعترافه بأنّه يواجه وضعًا "صعبًا" من أجل البقاء في الفورمولا واحد.

تُشير التكهّنات إلى أنّ ألفا تاوري ستعمد إلى ترقية ناشئ هوندا يوكي تسونودا إلى صفوفها في الفورمولا واحد العام المُقبل إذا ما أمّن نقاطًا  كافية لرخصة القيادة الخاصة في جولة الفورمولا 2 الختامية في البحرين الشهر المُقبل.

وقد يترك مثل ذلك القرار كفيات من دون مقعد في البطولة، في ظل محدودية الفرص المتبقية أمام الروسي ووجود سائقين متمرسين وأكثر خبرة مثل سيرجيو بيريز ونيكو هلكنبرغ يسعون كذلك من أجل مقعد في 2021.

لكن وبعد قيادته البارعة نحو المركز الرابع في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، والتي شهدت تجاوزه العبقري على شارل لوكلير سائق فيراري، قال كفيات أنّه بمقدوره فقط القتال من أجل تأمين مقعده في البطولة في المستقبل.

"لست مخدوعًا بأيّة أوهام، وأعلم أن الوضع صعب. في الحقيقة، الفرص محدودة للغاية بالتأكيد" قال كفيات.

وأضاف: "بالطبّع ريد بُل لديها برنامجها للناشئين الذي يجب أن تعمل عليه وتصعّد السائقين منه. لطالما كان الوضع هكذا، ولا أرى أي سبب يجعله يتغيّر من أجلي. لكنّني حصلت على تلك الفرصة، وما تزال هنالك سباقات متبقية".

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وتابع: "كما رأيتم في السباق الأخير، فقد كان سباقًا رائعًا. ومع تلك النوعية من الأمور، فإنّك دومًا ما تخرج بأمور إيجابية. من الهم مواصلة الضغط حتى اللحظة الأخيرة".

واسترسل: "سيظل ذلك عالقًا في الذاكرة على الدوام، وسيكون شيئًا إضافيًا. ولا تعلم مطلقًا ما يُمكن أن يحدث كذلك داخل ريد بُل. هذا هو الأمر الوحيد الذي أركّز عليه".

واختتم: "بقية الأمور لن تساعدني، حيث أعلم بأنّ هنالك فرصة كبيرة ألا أتواجد هنا العام المُقبل".

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