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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

كفيات منزعج من تعرضه"لأسوأ سيناريو ممكن" في سباق مونزا

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كفيات منزعج من تعرضه"لأسوأ سيناريو ممكن" في سباق مونزا

عبر دانيال كفيات سائق ألفا تاوري عن انزعاجه من أسوأ سيناريو ممكن تعرض له في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، حين دخلت سيارة الأمان وتمّ رفع العلم الأحمر كذلك، الأمر الذي ساعد زميله بيير غاسلي على اقتناص فوز غير متوقع.

أكمل الروسي سباق مونزا بالمركز التاسع، بينما نجح زميله بتحقيق الفوز، بعد وقفة صيانة موفقة للغاية عززت حظوظه باقتناص المركز الأول.

وبعد أن تأهل خارج المراكز العشرة الأولى، بدأ كفيات سباقه على إطارات "هارد" بهدف البقاء لأطول فترة ممكنة على المسار، بينما كان غاسلي الذي تأهل عاشراً، على إطارات "سوفت".

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واقترب الزميلان من بعضهما البعض خلال القسم الأول للسباق، لكن كفيات شعر بأنه كان يمتلك وتيرة أفضل حالما بدأت إطارات غاسلي بفقدان أدائها، لذا فإنه يعتقد بأن الفريق كان يجب أن يسمح له بالمرور.

حيث قال في كلامه مع الفريق: "أنا في الهواء المتسخ طوال الوقت، لذا ساعدوني في هذه المشكلة (ملمحاً إلى غاسلي)".

وأضاف: "إنه يرتكب الأخطاء".

وأدخل الفريق غاسلي إلى وقفة الصيانة، ليبقى كفيات على المسار في اللفة 19، تماماً قبل خروج سيارة الأمان إلى الحلبة بعد حادثة كيفن ماغنوسن سائق هاس. وكان مدخل خط الحظائر مغلقاً، لذا اضطر كفيات للبقاء على المسار، قبل أن يدخل منصة الصيانة مع أغلب السائقين.

ولاحقاً، رُفع العلم الأحمر بسبب حادثة شارل لوكلير، لتصطف السيارات لإعادة الانطلاقة مع تقدم غاسلي إلى المركز الثالث، بينما كان كفيات بالمركز 13. وتقدم غاسلي ليحرز الفوز، بينما لم يفلح الروسي إلا بتحقيق المركز التاسع.

حيث قال: "لقد كان وضعاً سيئاً جداً. أنا مسرور لما حققه غاسلي، تهانيّ له وللفريق".

وأكمل: "بالنظر إلى سباقي، مع كل ما حصل، المركز التاسع كان الحد الأقصى الممكن؛ مع سيارة الأمان والإطارات التي بدأت سباقي معها، كل شيء حصل بشكل خاطئ معي، بشكل معاكس تقريباً لما حصل مع بيير".

وتابع: "لقد كان من المذهل استفادته من تلك الفرصة. لقد واصلت القتال لأنني مسرور جداً من أدائي خلال السباق، لا بدّ من أكون صادقاً مع نفسي".

بالمقابل، اعترف غاسلي أنه كان الأسرع عندما كان الزميلان متقاربين، قبل دخول غاسلي "المحظوظ" إلى وقفة الصيانة.

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فقال: "لقد اتبعنا استراتيجيتين مختلفتين. لذا بالطبع كنتُ الأسرع في هذه المرحلة. كان سباقي يبدأ مع دخوله منصة الصيانة، لكن سيارة الأمان كانت من سوء حظي. تكلمنا عن مثل هذه الاحتمالية قبل السباق، وهذا بالضبط ما حصل".

واختتم: "ذلك أمر لا يصدق بصراحة. المركز التاسع كان نتيجة مثالية بالنسبة لي، فقد كان ذلك وبالتأكيد أقصى نتيجة ممكنة في تلك الظروف".

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