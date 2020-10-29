كفيات "ليس قلقًا على الإطلاق" إزاء مستقبله في ألفا تاوري

تم تأكيد بقاء بيير غاسلي ضمن صفوف ألفا تاوري للموسم المُقبل يوم أمس الأربعاء، في حين يرتبط نجم الفورمولا 2 يوكي تسونودا بقوة بشغل المقعد الثاني في الفريق، كما أنّه من المقرر أن يختبر سيارة تورو روسو بمواصفات 2018 على حلبة إيمولا بعد جائزة إيميليا رومانيا نهاية هذا الأسبوع.

ويُعدّ أليكسندر ألبون مرشّحًا أيضاً لذلك المقعد، إذا ما قررت ريد بُل ريسينغ التخلّي عن خدماته.

وقد سجّل كفيات 14 نقطة فقط في موسم 2020 حتّى الآن بالمقارنة مع 63 نقطة سجّلها زميله غاسلي، الذي حقق فوزًا مفاجئًا بجائزة إيطاليا الكبرى.

"بصراحة، لست قلقًا على الإطلاق" قال الروسي عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مستقبله في البطولة.

وأضاف: "أيًّا كان ما سيحدث. لو بقيت في الفورمولا واحد الموسم المُقبل، فهذا جيّد. لو لم يحدث ذلك، فهذا هو الواقع حينها".

وأصرّ كفيات على أنّه من المبكّر للغاية النظر في بطولات أخرى.

فقال: "لا أفكّر تمامًا الآن حيال هذا. ليس تلك أولويتي في الوقت الحالي. يُمكنني تحمّل قضاء عام بعيدًا عن الفورمولا واحد، أو أيّ شيء أريده. لذلك سنرى ما سيحدث. ما أزال لا أعرف تحديدًا كيف سيكون الوضع".

وتابع: "سأبذل أفضل ما لديّ في السباقات القليلة المتبقية. ذلك دومًا أفضل أمر تقوم به، أن تركّز بشكل كامل على هذا الجانب، ومن ثمّ سنرى ما سيجلبه المستقبل. وأدرك بالطبّع أن كل الأمور واردة الحدوث".

وعند الضغط عليه للحديث عن إمكانية قضاء عام خارج الفورمولا واحد، قال كفيات: "لم أقل أيّ شيء. لم أقل أنّني سأفعل ذلك، أو لن أفعله. قلت بأنّ كل الأمور مفتوحة. كل الأمور واردة الحدوث في ظل تلك الظروف الجنونية التي نمر بها جميعًا".

وأكمل: "عليك مواصلة القتال حتى النهاية. مهما كان ما سيحدث، فسأتّخذ قراري بناء عليه في نهاية العام. ولست خائفًا من اتّخاذ أيّ قرار".

هذا ولم يكن لدى كفيات تعليق حول قرار إدارة ريد بُل بعدم ترقية سائق من ألفا تاوري إذا ما تمّ التخلي عن ألبون.

فقال: "لم أفكّر في ذلك. إنّه عملهم. ويعرفون استراتيجيتهم وما هم بحاجة إليه. لا أرغب على الإطلاق في التدخل أو أي شيء. لا تعليق لدي على الأمر".