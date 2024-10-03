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فورمولا 1

كفيات: كنت لأنافس على اللقب لو تواجدت في الوقت المناسب في ريد بُل مثل فيتيل وفيرستابن

يرى دانييل كفيات أنه امتلك السرعة للمنافسة على لقب الفورمولا 1، لكنه لم يكن في الوقت والمكان المناسبين خلال مسيرته في البطولة.

دانييل كفيات، تورو روسو

دانييل كفيات، تورو روسو

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

انتهت مسيرة دانييل كفيات في الفورمولا 1 في 2020، قبل أن يصبح سائقًا احتياطيًا لدى ألبين ومن ثم يبدأ المنافسة في سباقات التحمل.

وكان الروسي قد نافس لصالح الفريق الرديف لريد بُل في ثلاث فترات خلال مسيرته في البطولة، والتي تخللتها فترة مع فريق ريد بُل الأساسي في موسم 2015 عندما حل بديلًا عن بطل العالم الرباعي سيباستيان فيتيل وموسم 2016 الذي لم يكمله مع الفريق.

وضمن حديثه عن مسيرته في الفورمولا 1، صرّح كفيات لمجلة Formule 1 الهولندية قائلًا: "تخالجني مشاعر مختلطة عندما أقيم مسيرتي في الفورمولا 1. فعندما أنظر إلى الوراء، أجد بأنني لم أصل إلى مستويات الصدارة".

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وأضاف: "كانت لدي القدرة على المنافسة على البطولة، لكن الفوز والخسارة في الفورمولا 1 يعتمدان على عدة عوامل. فالسائق يعتمد على السيارة التي لديه وهي في الواقع التي تحدد من سينهي أولًا، خامسًا وعاشرًا. لهذا يجب أن يقف الحظ بجانبك لتكون خلف مقود السيارة الأفضل".

وتابع: "أعرف موهبتي وأعلم بأنه مع سيارة جيدة، كنت لأنافس على اللقب. ولن أقول بأنني كنت لأفوز بسهولة، لأن مستوى المنافسة في البطولة مرتفع للغاية".

وأكمل: "عندما أنظر إلى الوراء كذلك، أدرك بأن فرصتي مع ريد بُل أتت في وقت لم تكن فيه سيارتهم جيدة للغاية. ماكس فيرستابن وسيباستيان فيتيل كانت لديهما الفرصة للتسابق على متن سيارة قوية للغاية خلال مسيرتيهما في ريد بُل. لكن في وقتي، الظروف كانت مغايرة".

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