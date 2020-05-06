كفيات كان "مستاءً" عندما علم بترقية ألبون إلى صفوف الفريق الأساسي لريد بُل

بعدما قررت ريد بُل إعادة بيير غاسلي إلى تورو روسو بعد 12 سباقًا فقط من موسم 2019، تجاهلت العلامة النمساوية كفيات الأكثر خبرة - والذي سبق وقاد لصالح الفريق الأساسي في 2015 و2016 - لتمنح ذلك المقعد لناشئ الفورمولا واحد ألبون ليكون الزميل الجديد لماكس فيرشتابن، على الرُغم من أنّ كفيات كان من سجل منصّة التتويج الثاني في تاريخ تورو روسو قبل أسابيع قليلة في ألمانيا.

وقال كفيات في ذلك الوقت أنّه غير مُحبط من ذلك القرار، لكنّه كشف خلال حواره الأخير مع برنامج "بيوند ذا غريد" أنّه كان مستاءًا في البداية وفي حيرة من أمره إثر ذلك القرار من ريد بُل.

"دعونا نقول أنّني لم أكن سعيدًا بكل تأكيد" قال كفيات.

وأضاف: "لا يُمكنني القول بأنني تفهمت القرار عندما سمعت به، أو أنّني اتفقت بالكامل مع تلك الخطوة. شعرت بالتأكيد حينها أنه لم يبد قرارًا صائبًا".

وتابع: "لكن وإذا ما نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى، فسيبدو منطقيًا. فقد تواجدت بالفعل مع هذا الفريق، وهم يحتاجون دومًا دمًا جديدًا، وبالتالي ترقية السائقين الناشئين. هذا ما تفعله ريد بُل".

وأكمل: " بعد بضعة أيام من ذلك تقبّلت ذلك القرار واستوعبته، وكان الأمر عاديًا بالنسبة لي. أعلم وظيفتي، وما يتعيّن عليّ القيام به، وهذا ما أفعله. هذا كافٍ بالنسبة لي بهذه الطريقة".

وقد تقدّم ألبون بعد ذلك ليؤمّن مقعدًا لموسم كامل مع ريد بُل في 2020، بينما سجّل غاسلي العائد إلى تورو روسو منصّة تتويج مفاجئة في البرازيل.

وقد سبق وتخلّت ريد بُل وتورو روسو عن خدمات كفيات، حيث خسر مقعده في الفورمولا واحد نهاية موسم 2017 قبل عودته من جديد إلى الفئة الملكة العام الماضي.

وقال الروسي أنّ الطبيعة غير المتوقّعة لمسيرته تعني أنه لا يُمكن أن يستبعد مطلقًا عودة محتملة إلى الفريق الأساسي لريد بُل.

"كل شيء ممكن في الحياة. إذ وبعد ما رأيته في مسيرتي، لا يُمكنك مطلقًا استبعاد أيّ شيء" قال كفيات.

وأردف: "ما تعلمته كذلك هو أنه لا يتعيّن عليك التفكير كثيرًا والحلم حيال أمرٍ ما طوال الوقت، من المهم التركيز على الوظيفة الموكلة إليك. الآن ما وكلتني به ريد بُل هو تقديم أفضل نتيجة ممكنة مع ألفا تاوري (تورو روسو سابقًا) وهذا ما سأركّز عليه".

واختتم: "كما تُظهر لنا الحياة، فإنّ كل الاحتمالات قائمة إذا ما كانت نتائجك جيّدة بالقدر الكافي".