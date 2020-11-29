كفيات كان غاضبًا في البداية من حركة غروجان قبل رؤية الحادث

استدار غروجان إلى اليمين باتّجاه سائق ألفا تاوري إثر الخروج من المنعطف الثالث ما تسبّب في احتكاك السيارتَين ودفع السيارة هاس نحو الحاجز الجانبيّ.

وانشطرت سيارة غروجان إلى نصفين وعبرت داخل الحاجز الجانبيّ وانفجرت ألسنة اللهب في الوقت الذي سارع فيه الفرنسي لإخراج نفسه من النار.

وتمّ نقله عبر المروحيّة إلى المستشفى، وذلك في ظلّ معاناته من حروقٍ طفيفة والاشتباه في كسره لبعض الضلوع نتيجة الاصطدام.

وقال كفيات أنّه كان غاضبًا في البداية حيال طريقة استدارة غروجان نحوه واحتكاكه به، لكنّه قال بأنّ كلّ ذلك تغيّر عندما شاهد ما حدث خلفه.

وقال كفيات لقناة "سكاي": "كانت لحظة مرعبة. رأيته وكنت غاضبًا في البداية لأنّه تحرّك بتلك الطريقة. قلت: ما الذي يفعله؟".

وأضاف: "لكنّ كلّ أفكاري تغيّرت فورًا عندما رأيت النار في المرآة. كنت آمل أن يكون بخير".

وأردف: "لم أكن مرتاحًا لما رأيته في المرآة، أنا سعيدٌ لأنّه بخير. ذلك تذكيرٌ بمدى خطورة ما نفعله".

كما كان كفيات طرفًا في حادثٍ آخر عند المنعطف الثامن عند استئناف السباق، حيث تسبّب في انقلاب سيارة لانس سترول.

وتلقّى الروسي عقوبة التوقّف لـ 10 ثوانٍ، لكنّه لم يعتقد بأنّ ذلك عادل: "لا أتشارك نفس الرؤية مع المراقبين. أعتقد بأنّه لم يكن لديّ أيّ مساحة للذهاب إليها".

وأضاف: "كانت سيارتي بأكملها على الحفف الجانبيّة. أمّا هو فقد علم أنّني هناك، لكنّه انعطف كما لو أنّني لم أكن هناك. لذا أنا محبطٌ بعض الشيء حيال ذلك القرار".

في المقابل شعر سترول أنّه انعطف بشكلٍ طبيعيّ، حيث قال: "لم أرَ أيّ شيء في الحقيقة. لم يكن بوسعي رؤيته على الإطلاق. كنت في منتصف المنعطف وفجأة اصطدم بي. ذلك مؤسف".

وأكمل: "حقّقت نقاطًا مرّتين فقط منذ مونزا، كنت في المركز الرابع في ترتيب البطولة في مرحلة ما وكانت الأمور تبدو رائعة".

واختتم بالقول: "لكنّ الوضع أصبح كارثيًا منذ ذلك الحين. لا أعلم ما يُمكنني قوله. علينا التركيز على السباق المقبل ومحاولة وضع حدٍ لسلسلة الحظّ العاثر هذه".