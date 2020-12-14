كفيات: غياب قرار ألفا تاوري حيال مستقبلي في الفورمولا واحد "أمر مؤسف"

لم تتخذ ألفا تاوري أي قرار رسمي بعد حيال مستقبل كفيات، لكن الروسي أكد علناً أنه يستعد بالفعل للمواصلة في الفورمولا واحد للموسم المقبل.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" في أبوظبي إن كان يعتقد بأن هذه هي مشاركته الأخيرة، أوضح كفيات أنه أراد "عطلة" ومن ثم سيرى كيف سيكون الحال في 2022.

فقال: "سأحاول العودة، لأنني أشعر وأنني في المزاج الملائم مع الأشخاص الملائمين حولي والسيارة المناسبة".

وتابع: "بوسعي أن أكون تنافسياً جداً، وما زلت أشعر أنني قادر على تقديم المزيد. أنا ممتن بالطبع لكل شيء، للجميع طوال كل هذه المواسم، لقد كانا موسمين رائعين مع الفريق".

واسترسل: "لكن من المؤسف أنهم غير قادرين على أن يقولوا لي إن كنت سأبقى أم لا للموسم المقبل".

وتابع: "إنه أمر مضحك نوعاً ما. أنا أتكلم هنا معكم. وهم لم يقدموا لي بعد أي جواب نهائي. هذا ما هنالك".

شارك كفيات مع ألفا تاوري خلال الموسمين الماضيين، ويبدو هذا خروجه الثالث من الفريق.

وكان قد شارك مع ألفا تاوري عندما كان الفريق يحمل اسم تورو روسو في 2014، قبل الترقي إلى فريق ريد بُل الأساسي بعد موسم واحد، ومن ثم يُعاد مجدداً إلى تورو روسو بعد أربعة سباقات فقط في 2016.

ومن ثم تخلت عنه ريد بُل تماماً نهاية موسم 2017، قبل أن تُعيده لاحقاً مع تورو روسو في 2019.

"أبداً لا تقل أبداً" قال كفيات حين سُئِل إن كان يشعر أن وقته مع ريد بُل قد انتهى.

وأكمل: "تعلمك الحياة أنه لا شيء مستحيل. لكن بالطبع، أعتقد أننا لم نكن متفقين منذ فترة من الزمن".

وأردف: "لدي عقد لمدة موسمين. هذه كانت الصفقة. بالنسبة لما بعد ذلك، اسألوا ماركو!".

وأشار الروسي إلى أنه بات سائقاً حراً الآن وهو منفتح على أية خيارات ممكنة لموسم 2021.