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كفيات: عقوبة حادثتي مع بيريز في أوستن "غبية" و"غير مقبولة"

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كفيات: عقوبة حادثتي مع بيريز في أوستن "غبية" و"غير مقبولة"
04-11-2019

وصف دانييل كفيات سائق تورو روسو عقوبته التي تلقاها نتيجة حادثته مع سيرجيو بيريز في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، بأنها "غبية" و"غير مقبولة".

اتجه كفيات صوب الجهة الداخلية من المنعطف 15 ليرتطم بالجهة الأمامية اليسرى من سيارة ريسينغ بوينت التي يقودها بيريز في اللفة الأخيرة، ما اضطره إلى الخروج عن المسار.

وعاد بيريز إلى المسار وبقي إلى جانب كفيات بالرغم من الاحتكاك، لكن الروسي أكمل حركته من الجهة الخارجية في المنعطف التالي ليخطف المركز العاشر مع نهاية السباق، قبل أن يتلقى عقوبة خمس ثوانٍ لاحقاً ما كان يعني تراجعه حتى المركز 12 ضمن الترتيب النهائي.

وضمن مقابلة مع صحيفة "زيغو سبورت"، قال سائق تورو روسو: "تلك سخافة. أمر لا يصدق. لا أدري، ليست لدي الكلمات المناسبة. إنها عقوبة غبية جداً".

وأكمل: "فقط اتجهتُ من الجهة الداخلية ومن ثم أغلق المساحة، وذلك طبيعي. ومن ثم تلامسنا وتجاوزته من الجهة الخارجية".

وتابع: "ما حصل أمر غير مقبول نهائياً".

تأتي هذه العقوبة للمرة الثانية في سباقَين بحق كفيات، حيث كلفتاه النقاط في الحالتين، إذ تمت معاقبة الروسي لارتطامه بسيارة نيكو هلكنبرغ خلال اللفة الأخيرة من سباق جائزة المكسيك الكبرى.

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من جهته، أشار بيريز إلى أنّ كفيات لم يبطئ من سرعته تحت العلم الأصفر في المنعطف 12 عقب حادثة كيفن ماغنوسن سائق هاس، لذا كان قادراً على شنّ هجومه.

فقال: "أعتقد أنه وفي نهاية المطاف ضغط بشكل كبير جداً، ولم يرفع قدمه عن الدواسة تحت العلم الأصفر، ومن ثم هاجمني مباشرة بعد العلم الأصفر ضمن المنعطف 15 وارتطم بي".

ونتيجة تلك العقوبة، بات الفارق بين ريسينغ بوينت فريق بيريز وتورو روسو نقطة وحيدة ضمن معركتهما على المركز السادس ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

وكان بيير غاسلي زميل كفيات قد جمعته حادثة مع بيريز كذلك قبل عدة لفات من الروسي، حين حاول صدّ هجمات المكسيكي للمركز التاسع، لكنه تعرض لتضرر في سيارته واضطر للانسحاب في نهاية المطاف.

وحين سُئِل عن رأيه حيال المخطئ في تلك الحادثة، أجاب غاسلي: "بصراحة، مهمن كان المخطئ، فلن يعيد لي ذلك النقاط التي ضاعت".

واختتم: "لا أدري. عليّ النظر في مقاطع الإعادة لأرى ما حصل. لا أعتقد أنه كانت هناك أمور خطيرة، لكن للأسف كانت كافية لإنهاء سباقي".

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