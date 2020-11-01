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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

كفيات: عقوبات حدود المسار غير المنطقية "تقتل التسابق"

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كفيات: عقوبات حدود المسار غير المنطقية "تقتل التسابق"

انتقد دانييل كفيات سائق ألفا تاوري عقوبات تجاوز حدود المسار "الفارغة وغير المنطقية" على حلبة إيمولا، وذلك بعدما باتت تلك المسألة مثار جدل من جديد.

تمّ شطب أزمنة 22 لفة في حصّة التجارب الحرة الوحيدة على حلبة إيمولا صباح يوم أمس السبت، وذلك عند المنعطف التاسع، إلى جانب 38 إضافية عند المنعطف الـ 15.

وبعد الحصّة وقبل انطلاق التصفيات، أثارت تلك المسألة جدلًا خلال الاجتماع الإضافي للسائقين.

وقد أوضح مايكل ماسي مدير السباق أماكن حدود المسار عند المنعطفين، إلى جانب إضافة المنعطف الـ 13 لهما.

وقد تمّ شطب أزمنة 8 لفات فقط في التصفيات، حيث كان المنطلقان من الصف الأوّل لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس من بين المتأثرين بذلك.

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ويرى كفيات أنّ مواصلة التركيز على مسألة حدود المسار أمر مُحبط، حيث أنه يفضّل رؤية حلبات بخطوط حدود حصوية.

فقال: "لا نحتاج إلى تلك الخطوط البيضاء. نحن بحاجة فقط إلى مناطق حصوية تقليدية حيث وإذا ما خرجت عن المسار، فقد خرجت عن المسار، من دون تلك الترهات حول تجاوز الخط الأبيض من عدمه".

وأضاف: "هذا أمر يزعجني بشدة كونه يقتل الكثير من متعة التسابق، ويقتل الإثارة الممكنة على حلبة كهذه. تلك هي المشكلة".

وقد ذكر كفيات تلك المسألة مع ماسي خلال اجتماع فترة الغداء، فقال: "لقد ذكرت الأمر له، لكنّ مالكي الحلبة ربما يتعيّن عليهم بناء مناطق خروج آمن لأسباب آخرى. لكن في موجيللو على سبيل المثال لم تكن هنالك مشكلة مطلقًا مع مناطق الخروج، مع حدود المسار. كانت هنالك مناطق حصوية، ببساطة".

واختتم: "أعتقد بأنّ معظمنا يتفق على أنّ ذلك هو الحل الأمثل، لكن للأسف لا يُمكن القيام بذلك على كل الحلبات. لذلك سنكون بحاجة للنظر في حل عمليّ أكثر".

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