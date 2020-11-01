كفيات: الشجاعة كانت العامل الأساسيّ وراء مركزي الرابع في إيمولا

أنقذ الروسي يوم الحظيرة الإيطاليّة بعد انسحاب زميله بيير غاسلي مبكّرًا بسبب مشكلة في محرّكه أثناء تواجده خامسًا.

وبدأ كفيات سباقه ثامنًا وتواجد في المركز السابع لدى استئناف السباق إثر فترة سيارة الأمان.

واستغلّ إطاراته الليّنة الجديدة ليتقدّم على سيرجيو بيريز، وأليكسندر ألبون، وشارل لوكلير ليُكمل اللفّة الأولى إثر استئناف السباق رابعًا، وبالرغم من ضغطه بقوّة على دانيال ريكاردو في اللفّات الأخيرة، إلّا أنّ الأخير تشبّث بآخر مراكز منصّة التتويج.

وقال الروسي: "كان سباقًا جيّدًا، وكانت نتيجة قويّة. أجل أتحدّث الآن وأفكّر في منصّة التتويج لأنّني كنت قريبًا منها".

وأضاف: "كانت إعادة الانطلاقة صعبة، لكنّني تمكّنت من إتمام بعض التجاوزات الجيّدة. تمكّن دانيال من تحمية إطاراته. لكن أجل كانت مهمّة صعبة جدًا. كنت قريبًا جدًا في النهاية، لكن كان عليّ التسابق بشجاعة اليوم. استمتعت".

وبخصوص تقدّمه إثر فترة سيارة الأمان، وتجاوزه للوكلير، قال كفيات: "قلت: حسنًا عليّ الإقدام على ذلك. شعرت بالثقة، أحبّ الحلبات من الطراز القديم. ربّما أنا شخصٌ من الطراز القديم وأتواجد في العصر غير المناسب".

وشدّد كفيات على أنّ أداء الفريق يتحسّن في الفترة الأخيرة، حيث قال: "أؤمن أكثر فأكثر بإمكانيّاتنا كفريق وبإمكانياتي على الصعيد الشخصي. شعرت بأنّ السيارة تُصبح أفضل فأفضل مع تقدّم العام".

وأكمل: "هناك بعض الأشياء التي بتنا نفهمها. تمنّيت لو أنّنا أدركناها منذ البداية، أعني كيفيّة جعل السيارة أفضل، حقّقنا خطوة جيّدة منذ سباق سبا".