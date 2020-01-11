كفيات: أنا "مثالٌ حيٌ" في القدرة على التعافي والعودة إلى سابق الأداء

بعد التخلّي عنه من برنامج ريد بُل في مرحلة متأخّرة من موسم 2017، عاد كفيات إلى صفوف فريقه السابق تورو روسو العام الماضي بعد عامٍ على دكّة الاحتياط كسائق محاكاة مع فيراري.

وانضمّ إليه في النصف الثاني من موسم 2019 غاسلي بعد أن تمّ تعويض الأخير بأليكسندر ألبون في صفوف فريق ريد بُل ريسينغ.

وفي ظلّ عدم توافر مرشّحين مؤهّلين في قائمة ناشئي ريد بُل، فقد حافظت الحظيرة الإيطاليّة على تشكيلتها من موسم 2019 بالتوجّه إلى 2020.

ويملك كلٌ من السائقَين فرصة إضافيّة لإثبات أحقيّتهما بفرصة ثانية في صفوف فريق ريد بُل في حال بروز أيّ شغورٍ هناك.

وقال كفيات لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ جميع من عبر بهذا الفريق كان موهوبًا للغاية. كان بعضهم غير محظوظ على صعيد التوقيت، مثل حالتي في ريد بُل فلم يكن ذلك التوقيت الأمثل للتواجد في الفريق. لا أريد الحديث نيابة عن بيير وما حدث له في ريد بُل، لن يكون ذلك مناسبًا".

وأضاف: "لكن بالتأكيد كلّ شيء على ما يرام الآن. حظي بفترة قصيرة في ريد بُل ولديه مثالٌ حيٌ أمامه يُثبت أنّ كلّ شيء ممكن، حتّى لو تمّ التخلّي عنك من قبل ريد بُل. من الجيّد أنّهم منحوا فرصة لكلينا".

واعترف كفيات بأنّ الافتقار للمرشّحين البدلاء ساعد على ضمان حفاظ السائقَين على مقعديهما.

وقال حيال ذلك: "يعمل التوقيت لصالحك في بعض الأحيان وضدّك في أخرى. يتمحور كلّ شيء حول محاولة التحلّي بالصبر والقيام بعملك، والتواجد في المكان والزمان المناسبين".

وأكمل: "لا أريد التفكير كثيرًا في وضعي الحالي أو السابق، أنا ممتنٌ لريد بُل، كانت قاسية جدًا عليّ، لكنّها كانت جيّدةً أيضاً بالنسبة لي في ذات الوقت. أنا ممتنٌ للكثير من الأشياء، وآمل أن تتواصل هذه العلاقة وتكون قويّة جدًا".

وقال كفيات أنّ العام الذي أمضاه بعيدًا عن السباقات في 2018 منحه نظرة جديدة، وجعله أكثر قوّة عندما عاد.

وقال الروسي: "أعتقد بأنّك حالما ترى كلّ شيء من منظورٍ مختلف، فربّما تقول حينها: حسنًا لو أتيحة لي فرصة فسأحاول منحها حبًا وشغفًا أكبر".

واختتم بالقول: "كلّما واجهت يومًا عصيبًا فإنّني أذكر تلك الأيّام وأقول: حسنًا، كلّ يوم هنا هو يومٌ جيّد، مهما كان السباق مخيّبًا للآمال. بالطبع ساعدتني تلك اللحظات".