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كفيات: "أتلقى الكثير من الاتصالات" بشأن مقعد في 2021

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كفيات: "أتلقى الكثير من الاتصالات" بشأن مقعد في 2021

قال دانييل كفيات سائق ألفا تاوري الحالي بأنّه يتلقّى اتصالات بشأن مقعد له ضمن فئات أخرى لموسم 2021، وأنّه سيكون في نهاية المطاف قادرًا على اختيار ما سيقوم به لمستقبله في رياضة السيارات.

مع تأكيد بقاء بيير غاسلي على المقعد الثاني في ألفا تاوري للموسم المُقبل، فإنّ مستقبل كفيات في الفريق يبدو غامضًا، ولا سيّما في ظل التوقعات الكبيرة بأنّ تتم ترقية نجم الفورمولا 2 يوكي تسونودا، بينما يُعد أليكسندر ألبون كذلك ضمن القائمة المحتملة لشغل ذلك المقعد إذا ما تخلّت ريد بُل ريسينغ عن خدماته.

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مع ذلك، صرّح كفيات أنّ عدة فرق ضمن فئات أخرى قد تواصلت معه بالفعل، حيث يقيّم مدير أعماله نيكولاس تود الخيارات المتاحة.

فقال: "الكثير من الأشخاص يتصلون بي، وبالتأكيد هنالك الكثير من الاهتمام تجاهي من العديد من الفئات، لكنني أعلم الآن بأنني سأكون قادرًا على اختيار ما سأقوم به العام المُقبل على أيّة حال".

وأضاف: "عقدي مع ألفا تاوري، تورو روسو حينها، كان أن أخوض معهم موسمي 2019 و2020 فقط. ومن ثم سنرى ما سيحدث. مع ذلك، وبعد جولة أبوظبي الختامية، وبغض النظر عن أيّ قرار، سأحدد أنا ما سأقوم به في حياتي، ولمسيرتي".

وتابع: "أتواصل مع الكثير من الأطراف بكل تأكيد، ونيكولاس يتواصل مع الكثير من الأشخاص كذلك، لذلك قد أحظى بأمر مثير للاهتمام على نحوٍ كبير للمستقبل. وكما قلت، فأنا منفتح على العديد من الخيارات، وليس لديّ أي تفضيل محدد في الوقت الحالي، حيث ما أزال مركزًا على هذه السباقات هنا".

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وعند سؤاله عما إذا كان من الممكن أن يقبل دور السائق الاحتياطي لدى ريد بُل/ألفا تاوري، قال كفيات: "لا أعلم. لم أفكر في ذلك بعد. لم أفكّر في تلك النوعية من الأمور، لذلك سنرى ما سيكون مطروحًا بعد نهاية الموسم".

واختتم: "في النهاية ستنظر في كل الخيارات وتنتقي ما يناسبك، وما تعتقد بأنك ستقوم بالعمل الأفضل فيه".

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