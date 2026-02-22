كشف ليام لاوسون كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل
قال ليام لاوسون سائق فريق ريسينغ بولز أنّ ماكس فيرستابن كان "جيدًا للغاية" معه بعد إبعاده من ريد بُل في عام 2025.
ليام لاوسون وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي
وقبل انطلاق موسم 2025، وقّع النيوزيلندي مع ريد بُل ريسينغ ليشغل المقعد إلى جانب بطل العالم أربع مرات خلفًا لسيرجيو بيريز. لكن بعد جولتين فقط، جرى استبداله بالسائق الياباني يوكي تسونودا. وبينما استمر تسونودا في المقعد حتى نهاية 2025، إلّا أنّه انتقل الآن إلى دور السائق الاحتياطي، مع تولّي إسحاق حجار المقعد لموسم 2026.
وأوضح لاوسون خلال ظهوره في بودكاست "جيبسي تايلز": "إنّه أيضًا لطيف جدًا جدًا كشخص. إنّه شخص رائع. خلال كل ما حدث العام الماضي مع ريد بُل، كان جيدًا جدًا معي".
وأضاف: "حتى قبل أن أنضم إلى الفريق، وعندما انضممت لأول مرة، كان لطيفًا للغاية، وأي أسئلة كانت لدي، كان متعاونًا جدًا، سعيدًا بالمساعدة. وبعد كل ما حدث أيضًا، كان جيدًا جدًا جدًا معي".
وتابع: "بصراحة، كان جيدًا جدًا جدًا. وغالبًا ما يسافر إلى منزله، وقد انتقلت أنا إلى موناكو العام الماضي، وكان يقول لي: تعال معي إذا احتجت إلى وسيلة نقل. إنّه شخص لطيف للغاية".
وبعد انتقاله من ريد بُل إلى ريسينغ بولز، احتفظ لاوسون بمقعده لموسم 2026، حيث سيدخل الموسم الجديد إلى جانب السائق المبتدئ آرفيد لينبلاد.
وانتهت اختبارات ما قبل الموسم يوم الجمعة 20 فبراير، وبدأ العد التنازلي الآن نحو سباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي للموسم في الفترة من 6 إلى 8 مارس. وأبدى لاوسون تفاؤله حيال اختبارات الفريق، موضحًا أنّه لم تكن هناك مشاكل بارزة.
وقال لوسائل الإعلام في البحرين: "يتعلق الأمر ببعض عدم الثبات فقط، هذا كل شيء. لكن أعتقد بصراحة أنّنا أمس، من ناحية الكبح والدخول إلى المنعطفات تحديدًا، لم نكن سيئين جدًا. لكن نعم، من الواضح أنّنا نجرب الكثير من الأمور المختلفة في الوقت الحالي، وبعض الأشياء لم تنجح".
وأضاف: "وأشياء أخرى وجدناها كانت إيجابية جدًا. لذلك لا أعتقد أنّ هناك مشكلة أو قيودًا واضحة لدينا في الوقت الحالي. الأمر يتعلق فقط بجمع كل العناصر معًا، وبالطبع الاستعداد بأفضل شكل ممكن، لأن ملبورن، كما نقول، ستكون مختلفة جدًا جدًا مقارنة بما هنا".
